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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Otizmli bireylerin aileleri için en büyük kaygılardan biri olan “Bizden sonra ne olacak?” sorusu Ordu’da Türkiye çapında önemli bir buluşmanın merkezine taşındı. Üç gün süren çalıştayda, otizmli bireylerin yaşam boyu güvence altına alınmasına yönelik sürdürülebilir modeller ele alındı.

TÜRKİYE’DE İLK KEZ ORDU’DA

Benden Sonra Otizmle Yaşam Derneği tarafından düzenlenen “Benden Sonra Yaşam: Otizmli Bireylere Yönelik Sürdürülebilir Yaşam Sistemleri Çalıştayı”, Ordu Grand TESK Hotel’de geniş katılımla gerçekleştirildi.

Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen ulusal çalıştayda, otizmli bireylerin yalnızca bugünkü ihtiyaçları değil; yetişkinlik, yaşlılık ve ailelerinin desteğinin olmadığı dönemde nasıl bir yaşam sürdürecekleri de kapsamlı biçimde masaya yatırıldı.

Türkiye’nin farklı noktalarından akademisyenler, uzmanlar, kamu kurumlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve aileler Ordu’da bir araya geldi.

“YAŞAM BOYU DESTEK SİSTEMİ KURULMALI”

Çalıştayın açılışında konuşan Benden Sonra Otizmle Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Funda Sağesen, otizmli bireylerin yetişkinlik, yaşlılık ve aile sonrası dönemdeki yaşam kalitesine dikkat çekti.

Sağesen, otizmli bireyler ve ailelerinin ihtiyaç duyduğu eğitim, sağlık, istihdam, sosyal güvenlik ve bağımsız yaşam desteklerinin birbirinden ayrı değil, bütüncül bir sistem içerisinde planlanması gerektiğini vurguladı.

Programda Türkiye’deki mevcut uygulamalar ve eksiklikler de bilimsel veriler ile sahadan gelen deneyimler ışığında değerlendirildi.

ÜÇ GÜN BOYUNCA ÇÖZÜM ARANDI

2-4 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalıştayın ilk gününde mevcut durum, uygulamalar, bilimsel veriler ve kanıta dayalı örnekler ele alındı.

İkinci gün ailelerin ve sahada çalışanların deneyimleri üzerinden kısa, orta ve uzun vadeli politika önerileri tartışıldı. Program kapsamında Prof. Dr. Koray Karabekiroğlu’nun sunumu ve uzman oturumları gerçekleştirildi.

Üçüncü ve son günde ise çalışma gruplarının hazırladığı çözüm önerileri değerlendirildi, grup sunumları yapıldı ve sonuç raporunun hazırlanmasına yönelik çalışmalar tamamlandı.

RAPOR ÜÇ BAKANLIĞA SUNULACAK

Çalıştayın en önemli çıktılarından biri de hazırlanacak sonuç bildirgesi ve politika öneri raporu olacak.

Raporun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kamu kurumlarına sunulacağı bildirildi.

Çalıştaydan elde edilen verilerin, otizmli bireylerin yaşam boyunca güvence altında olmasını sağlayacak yasal ve politik düzenlemelere altyapı oluşturması hedefleniyor.

HEDEF: AİLEDEN SONRA DA GÜVENLİ BİR YAŞAM

Ordu’da gerçekleştirilen çalıştayla birlikte, otizmli bireylerin geleceğinin yalnızca ailelerin omuzlarına bırakılmadığı; eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal güvenliğe ve bağımsız yaşama kadar uzanan sürdürülebilir bir yaşam modelinin oluşturulması hedefi ortaya konuldu.