Ben O’na havale ediyorum!

Sanırım artık pompaya zam yapanların ne vicdanı ne de insafı kaldı.

Yüklendikçe yükleniyorlar.

Vurdukça vuyorlar Abalı’ya (Millete)!

Abalı da ne yapsın, direndikçe direnmeye çalışıyor.

*

Her ne kadar milyarları götürenler olsa da…

Götürenlerin götüreceklerine -ihtimal verilmediği için- müdahale edilmese de Abalı, yaşamıyor sadece nefes alıp veriyor.

*

Öyle olmuyor mu?

Geriye bakıldığında bu pompalar yüzünden neler kaybedildi, neler!

O pompalar yüzünden akla gelen gelmeyen her şey -iktidarın diliyle- ‘Güncellenir’ olurken;

Ne hayatlar heder oldu da…

Ne hayaller tükendi de…

Ne sevdalar yarım kaldı da güncelleyiciler bundan hiç mi hiç haberleri olmamış gibi hayatlarına devam ettiler!

*

Onların, pompaya gelen en küçük zamda dahi milletin yaşamında nasıl bir baskı oluşturduğundan haberleri olamadı.

Çünkü onlar kendilerince, “güncelleme” yapıyorlardı da asla ‘zam’ yapmıyorlardı.

*

Zam denmişken, son yıllarda ‘zam’ sözcüğü tedavülden mi kaldırıldı ne?

Adamlar akaryakıt fiyatlarına bal gibi zam yapıyorlar da bir türlü Milletin anlayacağı anlamda ‘zam’ yaptık diyemiyorlar, ‘güncelleme’ veya ‘ayarlama’ yaptık diyorlar.

Çünkü zammın çok ürkütücü ve korkutucu olduğunun farkındalar.

Öyle olunca da ‘zam’ sözcüğünü önce kendi, daha sonra da milletin dilinden silecekler.

Milletin dilinden silecekler de milletin hayatını rahatlatabilecekler mi?

Şimdilik mümkün görünmüyor.

*

Adına ister ‘ayarlama’, isterlerse ‘güncelleme’ denilsin, o sözcükler vatandaşın dünyasında ‘zam’ diye algılanıyor.

*

Ayarlama ve güncelleme sözcükleri kullanıp da korkularından ‘zam’ sözcüğünü kullanamayanlar, böylece kendilerini rahatlattıklarını, karşısındakileri de uyuttuklarını zannediyorlarsa, yanılıyorlar.

Çünkü vatandaş bu pompa güncellemelerinden de ayarlamalarından da bıkmış durumda.

*

Ha bu güncellemeler binde bir de olsa milletin lehine olmuyor da değil.

Adamlar o kadar güzel bir sistem kurmuşlar ki millete önce ölümü gösteriyor, sonra da sıtmaya razı ediyorlar…

Titre dur…

Dövün dur.

Sen titreyip dövünürken, onlar da keyiflerine baksınlar.

*

Neyse, sonuç itibariyle biliyoruz ki onlar itibardan bir nebze ödün vermeyecekler.

Abalı (Millet) da kaybolan itibarını, önüne sandık geldiğinde karşı tarafa ödetir, diye düşünüyorum.

*

Yanılabilir miyim?

Elbette yanılabilirim.

Ancak bu sefer eskisi kadar emin bir şekilde ‘Yanılabilirim’ diyemiyorum.

Niye diyemiyorum?

Çünkü bu son dönemki kadar milletin canı hiç yanmamıştı da ondan.

Acılar, ayrılıklar, perişanlıklar çekilmemişti de ondan.

Sanırım artık bıçak kemiğe dayandı.

Kendilerine bunca acıları çekenlere karşı güzel bir sürpriz düşünülür herhalde, diyorum.

Yanılmayı da hiç düşünemiyorum.

*

Onlar, bundan böyle milletin ekmeğini ellerinden almaya devam edecekler.

Pompaya yapılan her zamda gösteriyorlar zaten.

Abalı ise; bu konuda çok büyük tecrübeler yaşadığı için pompacı ne kadar vurursa vursun…

Bindirirse bindirsin, bunca güncellemeye, iğneden ipliğe yapılan zamma hâlâ dayandığına göre…

Bundan böyle de dayanabildiğince dayanacak gibi görünüyor.

*

Allah sonumuzu hayretsin diyemiyorum.

Diyemiyorum, çünkü millete eziyet çektirenleri de milletin nasıl eziyet çektiğini de O görüyor.

Biz sonumuzu hayra döndürmeyi beceremezsek O, ne yapacağını bilir diyorum.

Başka da bir şey demiyorum.

Ben O’na havale ediyorum!