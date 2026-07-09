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Kaynak: AA / DHA / İHA

Adresine gelen tebligatla büyük şaşkınlık yaşayan hurdacı Bülent Nehoş, yılanı öldürmediğini, ölü halde bulduğunu savunarak pişman olduğunu söyledi.

ÖLÜ YILANI ELİNE ALIP VİDEO ÇEKTİ

Olay, 30 Nisan’da Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Kürüş Mahallesi’nde meydana geldi.

Geçimini seralarda çalışarak ve hurda toplayarak sağlayan Bülent Nehoş, sabah saatlerinde karpuz hasadı yapmak için girdiği serada bir yılanla karşılaştı.

Kafası ezilmiş halde bulunan yılanı eline alan Nehoş, o anları cep telefonuyla kayda aldı ve “Ben öldürdüm” şeklinde ifadeler kullandı.

Görüntülerin basına yansımasının ardından Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

YILANIN KORUMA ALTINDAKİ OK YILANI OLDUĞU BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerde, Nehoş’un eline aldığı yılanın koruma altındaki “ok yılanı” (Platyceps najadum) olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Bülent Nehoş’a; Koruma altındaki yaban hayvanlarının avlanması, Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet, Yasadışı avcılık maddeleri kapsamında yaklaşık 22 bin TL idari para cezası uygulandı.

“BİR AN GAZA GELDİM, CAHİLLİĞİMDEN SÖYLEDİM”

Ceza tebligatının ardından konuşan Bülent Nehoş, yılanı öldürmediğini ve sözlerinin anlık bir hata olduğunu söyledi.

Nehoş, yaşananlarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bilmeden hata yaparak, kafası ezik yılanı ‘öldürdüm’ dedim. Yalan söylediğimi ispatlayamadım. Bir an gaza geldim, cahilliğimden dolayı böyle söyledim.”

Yılanı seranın kenarında ölü halde bulduğunu belirten Nehoş, “Yılan kokuyordu, sinekler konuyordu üzerine. Kaldırdım elimle. Zır cahilim. Telefonun, internetin ne olduğunu bilmiyorum” dedi.

“PİŞMANLIKTAN GÖZÜM UYKU GÖRMÜYOR”

Kesilen ceza nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını söyleyen Nehoş, yılanı öldürmediğini savundu.

Nehoş, “Şerefim üzerine yemin ederim yılanı öldürmedim. Ezik yılanı, ölmüş diye elimle kaldırarak gösterdim. Pişmanlıktan gözüm uyku görmüyor, vicdanım rahat etmiyor” ifadelerini kullandı.

Toplam 22 bin TL ceza kesildiğini belirten Nehoş, bir bölümünü ödediğini ve affedilmek istediğini dile getirdi.

Nehoş, “Bundan sonra yılan gelip soksa da, devlet versin onun cezasını” sözleriyle yaşadığı pişmanlığı anlattı.