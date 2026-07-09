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Kaynak: Haber Merkezi

Sara Akgün / Yeniçağ

Aydın’da ilginç anlar yaşandı. Efeler ilçesinde çevreyi rahatsız ettiği yönünde yapılan ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, kimlik kontrolü yapmak istedi.



Edinilen bilgilere göre polis ekipleri, Atatürk Kent Meydanı’na gelen ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Kimlik ibraz etmesi istenen kadın, polislerin uyarılarına rağmen kimliğini göstermeyi reddederek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.



Polisin “dur” ihtarına uymayan kadın kısa süreli mücadelenin ardından gözaltına alındı.

Gözaltı işlemi sırasında kendisini “kraliçe” olarak tanıtan kadın, polis ekiplerine hakaret ve küfürler savurdu.



Sosyal medyada kısa sürede gündem olan olayla ilgili soruşturma sürüyor.