Brandt Andersen imzalı “Ben Bir Yabancıydım”, Akdeniz’de bir gecede yolları kesişen dört yabancının hayatta kalma mücadelesini perdeye taşıyor. Yasmine Al Massri, Yahya Mahayni, Omar Sy ve Ziad Bakri’nin başrollerini paylaştığı dram, Suriyeli bir doktorun Halep’ten kızı ile kaçarken vicdan, görev ve merhamet arasında sıkışmasını işliyor.

Bradley Cooper’ın yönetip Will Arnett, Laura Dern ve Andra Day ile başrolü paylaştığı “Sesim Geliyor Mu?”, orta yaş krizi ve boşanma sürecindeki bir adamın New York komedi sahnesinde kendini yeniden bulma çabasını anlatıyor. Dram-komedi türündeki film, dağılan evlilikler sonrası ortak ebeveynlik ve kimlik arayışını merkeze alıyor.

Ric Roman Waugh’un yönettiği aksiyon-gerilim filmi “Sığınak”, İskoçya’nın ıssız bir adasında yaşayan eski asker Mason’un fırtınalı bir günde kurtardığı genç kızla hayatının değişmesini konu ediniyor. Jason Statham, Naomi Ackie ve Daniel Mays’in rol aldığı ABD-Birleşik Krallık ortak yapımı izleyiciyi nefes kesen bir gerilime davet ediyor.

Michal Kwiecinski’nin yönettiği biyografik yapım “Chopin, Chopin!”, besteci Frederic Chopin’in hastalıklarla boğuşurken Paris yüksek sosyetesinde tutunma mücadelesini ve müziğindeki devrimi ele alıyor. Eryk Kulm, Victor Meutelet ve Lambert Wilson’ın oynadığı film, 1835’in görkemli Paris gecelerine ışık tutuyor.

Petra Biondina Volpe’nin imzasını taşıyan “Gece Vardiyası”, personel eksikliği çeken İsviçre’deki bir acil serviste çalışan fedakâr hemşirenin üst üste gelen zorluklar ve tek bir hatanın ardından yaşadığı yıkımı gerçekçi bir dille aktarıyor. Leonie Benesch, Sonja Riesen ve Alireza Bayram başrollerde.

Can Evrenol’un yönettiği yerli gerilim-komedi “Cam Sehpa”, pısırık bir kocanın evlilikteki ilk cesur kararı olan cam sehpa alışverişinin ailede yarattığı trajik zincirleme olayları ve beklenmedik bir kader yolculuğunu konu alıyor. Alper Kul, Algı Eke, Hatice Aslan, Özgür Emre Yıldırım ve Ece Su Uçkan kadroda yer alıyor.

Bülent Terzioğlu’nun korku türündeki yerli filmi “Muamma: Cenin-i Cin”, sıradan bir ailenin evinde başlayan açıklanamayan paranormal olayları ve yıllar öncesine uzanan karanlık sırların açığa çıkışını anlatıyor. Özcan Varaylı, Elif Baysal ve Sebahat Adalar rol alıyor.

Mamoru Hosoda’nın yönettiği animasyon “Scarlet”, orta çağda babasının intikamını almak isteyen bir prensesin gizemli bir öte dünyada tanıştığı idealist gençle nefreti ve merhameti arasında kalışını beyaz perdeye taşıyor.