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Argo, The Town ve Gone Baby Gone gibi başarılı yapımlara imza atan Oscar ödüllü Ben Affleck, Netflix çatısı altında hayata geçirdiği yeni projesi Animals ile izleyici karşısına çıkıyor. Yayın gününe sayılı günler kala paylaşılan yeni fragman gerilimin dozunu artırırken, merakla beklenen film 9 Ekim'de tüm dünyada aynı anda yayına girecek.

SEÇİM KAMPANYASI SIRASINDA KAÇIRILAN ÇOCUK

Yönetmen koltuğunda oturmasının yanı sıra senaryosunu kaleme alıp başrolünü üstlendiği yapımda Ben Affleck, Los Angeles belediye başkanlığına aday olan bir politikacıya hayat veriyor. Seçim çalışmaları sırasında oğullarının kaçırılmasıyla hayatları altüst olan politikacı ve eşi, oğullarını kurtarabilmek için fidye parasını zamana karşı yarışarak bulmak zorunda kalıyor.

DEV KADRO BİR ARAYA GELDİ

Yüksek tempolu hikayesiyle dikkat çeken yapımda Affleck’e politikacının eşi rolünde Kerry Washington eşlik ediyor. Filmin güçlü oyuncu kadrosunda ayrıca Gillian Anderson, Steven Yeun, Luis Gerardo Méndez, Adriana Paz ve Ray Fisher gibi önemli isimler yer alıyor.