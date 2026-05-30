Belvedere Sarayı, 18. yüzyılda Prens Eugene of Savoy için inşa edilmiş ve bugün Avusturya’nın en önemli sanat müzelerinden biri olarak hizmet veriyor. Yukarı Belvedere (Upper Belvedere) ve Aşağı Belvedere (Lower Belvedere) olmak üzere iki ana yapıdan oluşan kompleks, özellikle Yukarı Belvedere’de sergilenen kalıcı koleksiyonuyla öne çıkıyor. Orta Çağ’dan 20. yüzyıla uzanan geniş sanat koleksiyonuyla müze, özellikle Avusturya sanatının en güçlü temsilcilerine ait eserleriyle tanınıyor. Sarayın önünde yer alan geniş bahçe düzeni ve yansıtma havuzu ise barok mimarisinin karakteristik özelliklerini yansıtan bu alan, ziyaretçilere yalnızca bir müze deneyimi değil, aynı zamanda Viyana’nın estetik anlayışını açık havada hissetme imkânı veriyor. Bu bütünlük içinde dolaşırken, mekânın yalnızca tarihsel değil, estetik olarak da insanın üzerinde iz bırakan bir yanı olduğunu hissetmemek mümkün değil.

Belvedere’nin bahçe basamaklarını çıkıp müze kapısına ulaştığınızda, sarayın o planlı ve düzenli mimarisi yavaş yavaş yerini başka bir odağa bırakıyor. Koridorlar sizi Viyana’nın en çok ziyaret edilen salonuna doğru yönlendirirken, adımlarınızın da bakışlarınızın da tek bir sanatçıda kilitleneceğini biliyorsunuz: Gustav Klimt.



Gustav Klimt (1862-1918) sanatını yalnızca “güzel görünen” bir yüzey üzerine kurmuyor; aksine yüzeyin kendisini anlamın bir parçasına dönüştürüyor. Altın varaklar, dekoratif desenler ve düzlemsel figürler onun işlerinde bir süs değil, anlatının kendisi. İnsan figürünü çoğu zaman gerçeklikten koparıp sembole yaklaştırması da tam burada devreye giriyor: Klimt’te beden, bireysel bir portreden çok, duygunun ve iç dünyanın taşıyıcısı haline geliyor. Klimt’in sanat anlayışı, dönemin akademik kurallarına mesafeli bir yerden besleniyor. Viyana Secession hareketi içindeki rolü de bu yüzden önemli; resimde “doğru”yu değil, “hissettireni” arayan bir tavır. Kompozisyonlarında boşluk hissini bilinçli kullanması, figürleri neredeyse dekoratif bir ritme yerleştirmesi ve özellikle kadın portrelerinde psikolojik bir yoğunluk kurması, onu dönemdaşlarından ayıran en net çizgilerden biri. Bu arayışın ve üslubun Belvedere’deki en somut karşılığı, hiç şüphesiz sanatçının dünya çapında tanınan başyapıtı The Kiss (Öpücük).

Klimt’in doğrudan bir sipariş almadan, tamamen kendi yaratım süreciyle Altın Çağı'nın zirvesinde resmettiği bu eser, daha ilk sergilendiği dönemde büyük ses getirir. Henüz 1908 yılında, "Aşıklar" adıyla ilk kez görücüye çıktığı Kunstschau sergisinde, Sanat Bakanlığı tarafından o zaman için bile çok yüksek bir fiyatla müze adına satın alınır. Bugün müzenin kalbi sayılan bu salonda tablonun karşısına geçtiğinizde, o yoğun altın varakların, gümüş ve platin detayların geometrik desenlerle nasıl birleştiğini çıplak gözle görebiliyorsunuz. Tablonun merkezinde, rengarenk çiçeklerle bezenmiş ve adeta uçan bir halıyı andıran bir zemin üzerinde birbirine sarılmış bir çift yer alıyor. Klimt, bu iki figürü kıyafetlerindeki sembolik desenlerle birbirinden ayırıyor; adamın üzerindeki pelerin keskin dikdörtgen şekiller ve spirallerden oluşurken, diz çökmüş kadının elbisesi yumuşak yuvarlak motifler ve küçük altın üçgenlerle kaplanmış. Adam, kadının yanağına şefkatli bir öpücük kondururken ortaya çıkan bu sarmal, izleyiciye insan ilişkilerindeki o zamansız duyguyu ve belki de sanatçının aradığı sonsuz mutluluğu doğrudan hissettiriyor.

Gustav Klimt (Viyana 1862 – 1918 Viyana) The Kiss (Öpücük), 1907–1908 Tablonun karşısında biraz daha vakit geçirip detaylara odaklandığımda, Klimt’in bu figürleri sadece altın bir örtüyle sarmalayıp bırakmadığını, aslında çok bilinçli bir geometrik zıtlık kurduğunu fark ediyorum. Adamın pelerinindeki keskin, düz hatlı siyah-beyaz dikdörtgenler ile kadının elbisesindeki o yumuşak, rengarenk yuvarlak motifler ve spiraller doğrudan gözüme çarpıyor. Bu görsel tezat, aslında eril ve dişil enerjinin, yani gücün ve zarafetin kozmik dengesini simgeliyor. Uzaktan bakıldığında kadın ve erkeğin bedenleri tek bir büyük altın kütle, adeta bir koza gibi görünse de kıyafetlerindeki bu desen farkı, onların bütünleşirken bile kendi bireyselliklerini koruduklarını gösteriyor. Klimt, giysilerdeki o keskin tezatla bana adeta şu mesajı fısıldıyor: "Biz bu sarılmayla tek bir ruh oluyoruz ama hâlâ iki ayrı bireyiz." Dönemin klasik resim kurallarına meydan okuyarak derinlik algısını yıkan sanatçı, her şeyi geometrik şekillerle iki boyutlu bir sembole dönüştürerek bu anı zamansızlaştırıyor.





The Kiss tablosunun o uysal ve teslimiyet dolu dünyasından sıyrılıp salondaki adımlarımı biraz yana kaydırdığımda, beni çok daha sarsıcı ve meydan okuyan bir başka altın parıltı karşılıyor: 1901 tarihli Judith. Tıpkı bir önceki tabloda olduğu gibi Klimt, burada da tuval üzerine yağlıboyayı gerçek altın varaklarla işleyerek en ihtişamlı halini sunuyor; fakat bu kez karşımızda uysal bir sarılış değil, kadının kendi gücünün ayakta durduğu büyüleyici bir portre var.

Tablonun karşısına geçtiğim an, zihnim beni hızla geçmişe, Floransa’daki Uffizi Galerisi’ne götürüyor. Orada gördüğüm Caravaggio’nun o çiğ, karanlık ve dramatik Judith ve Holofernes tablosu ile Caravaggio’dan derinden etkilenen kadın ressam Artemisia Gentileschi’nin o çok daha öfkeli, kanlı ve güçlü Holofernes'in Kafasını Kesen Judith eseri sırayla aklımdan geçiyor. Artemisia’nın kendi hayatında uğradığı o trajik tecavüz olayını, çektiği acıyı ve adalet arayışını bu kutsal intikam hikayesi üzerinden tuvale nasıl hırsla aktardığını düşünmek, buradaki Klimt’in Judith’ini sindirmeme büyük bir vesile oluyor. Uffizi'de kadının uğradığı haksızlığa karşı yükselen o fiziksel ve kanlı isyanı gördükten sonra, Belvedere'de Klimt’in yorumuyla karşılaşmak benim için hikayeyi bambaşka bir boyutta tamamlıyor. Çünkü Klimt, tarihteki o klasik, intikam alan veya fedakar kahraman dul kadın imajını tamamen yıkarak onu döneminin modern, özgüvenli ve arzularını gizlemeyen Viyanalı bir "femme fatale"ına dönüştürmüş. Başını hafifçe geriye atmış, göz kapakları yarı kapalı bir şekilde doğrudan bana bakan bu kadın, izleyicide hem hayranlık hem de hafif bir ürperti uyandırıyor. Boynundaki o kalın, geometrik işlemeli altın gerdanlık ise adeta başı ile bedenini, yani rasyonel güç ile saf dürtüyü birbirinden ayıran keskin bir çizgi gibi parıldıyor. Biraz daha yakından, dikkatlice incelediğimde tablonun sağ alt köşesinde Judith’in parmakları arasında tuttuğu Holofernes’in kesik başını fark ediyorum. Ancak Klimt bu vahşi detayı gözümüze sokmak yerine, kompozisyonun en kıyısına saklamış; Judith başı neredeyse şefkatle, sanki resmin dışına doğru itmek ister gibi tutuyor. Metinde erkek saldırgana, o eril tehdide hiç yer kalmamış.

Klimt, kutsal metinlerdeki o siyasi direniş öyküsünü, cinsiyetlerin savaşına ve Judith’in mutlak zaferine dönüştürmüş. Arka planı kaplayan o iki boyutlu altın yaldızlı ağaç ve incir motiflerinin önünde duran Judith, benim gözümde artık sadece bir intikam figürü değil; uğradığı tüm trajedileri ve baskıları aşarak dişiliğin tehlikeli, büyüleyici ve sarsılmaz bir ikonuna dönüşmüş güçlü bir kadın.

Gustav Klimt, Judith, 1901 Bu noktada Judith ve Holofernes’in asıl hikayesine ve bu hikayenin sanattaki o güçlü dışavurumuna değinmek isterim. Milattan önceki dönemlerde, Tevrat’ın apokrif bölümlerinde geçen öyküde, Asur generali Holofernes Yahudilerin yaşadığı Bethulia şehrini kuşatıp halkı açlık ve susuzlukla teslime zorlarken; dindar, güzel ve genç bir dul olan Judith halkını kurtarmak için zekice bir plan yapar. En güzel kıyafetleriyle düşman kampına gidip generali güzelliğiyle büyüleyen Judith, gecenin sonunda çadırda sarhoşluktan sızıp kalan Holofernes'in kafasını kendi kılıcıyla keser ve bu cesur eylemiyle bir halkı mutlak bir yok oluştan kurtarır.

Bu sarsıcı hikayenin yüzyıllar boyunca ressamlar tarafından adeta bir saplantı gibi tekrar tekrar çizilmesinin arkasında ise çok güçlü psikolojik nedenler yatar; fiziksel olarak zayıf görünen bir kadının, dönemin en büyük askeri gücünü kendi yatak odasında alt etmesi sanatçılara ezilenin intikamını ve muazzam bir güç kırılmasını görselleştirme fırsatı sunmuştur. Ölüm ve arzu, vahşet ve güzelliğin yan yana durduğu bu tezat, erkeğin kadının cazibesi karşısındaki çaresizliğini ve cinsiyetler arası o ezeli savaşı dışa vurmanın en dramatik yolu olurken, aynı zamanda sanatçıların kişisel hesaplaşmalarının tuvali haline gelmiştir; nitekim Caravaggio kendi içindeki öfkeyi o kanlı gerçekçilikle kusarken, Artemisia Gentileschi uğradığı tecavüzün ve ataerkil düzene duyduğu intikamın hırsını bu sahnede somutlaştırmıştır.

Klimt ise 20. yüzyılın başında bu kanlı vahşeti tamamen bir kenara itip olayın psikolojik ve erotik zafer boyutuna odaklanmış; cinayeti bitirip geriye sadece o eylemi gerçekleştiren kadının hissettiği o tehlikeli, özgür ve sarsılmaz tatmin duygusunu bırakmıştır. Viyana’daki bu parıltılı sanat yolculuğuna, satır aralarında azıcık Floransa’ya da uğradığımız bu ilk bölümün şimdilik sonuna geldik. Yazımın devamı, Klimt’in o görkemli altın çağı geride bırakıp renklerin büyüsüne sığındığı, 1917–1918 yıllarına ait tamamlanmamış son eseri The Bride (Gelin) incelemesiyle gelecek.

Paylaştığım bu satırların tüm sanatseverler için besleyici bir okuma olmuş olmasını diliyorum.

Haftaya görüşmek üzere!



