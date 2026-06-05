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Tokat / Fehmi Ertin / Yeniçağ



Tokat’ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Kanal Tokat Etkinlik Alanı’nda düzenlenen etkinlikler, vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen programlarda, hayat boyu öğrenmenin önemi bir kez daha vurgulanırken, Tokat Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) tarafından hazırlanan sergiler etkinliğin en dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı.

Programa Vali Yardımcısı Onur Kökçü, Tokat Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Hayri Korkmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.



BELMEK KURSİYERLERİNİN ESERLERİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI



Etkinlik alanında kurulan 13 ayrı BELMEK standı, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. El sanatlarından geleneksel el işlerine, dekoratif ürünlerden yöresel lezzetlere kadar birçok çalışmanın yer aldığı stantlarda, kursiyerlerin yıl boyunca ortaya koyduğu emek ve üretim sergilendi.

Bu yıl BELMEK sergilerinin ana temasını Tokat’ın bereketli üzüm bağları ve asma yaprağı oluşturdu. Tokat’ın kültürel kimliğini yansıtan bu tema, farklı branşlarda hazırlanan eserlerle ziyaretçilere sunuldu. Üzüm salkımları bereketi simgelerken, asma yaprakları birlik, dayanışma ve köklü geçmişin sembolü olarak sergide öne çıktı.



Tematik çalışmaların yanı sıra, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı farklı branşlardaki eserlerden oluşan karma sergi de büyük beğeni topladı. Geleneksel motiflerin modern yorumlarla buluştuğu çalışmalar, ziyaretçilere hem Tokat’ın kültürel zenginliğini hem de kadın emeğinin üretime dönüşen gücünü gösterdi.