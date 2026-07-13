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İngiltere Milli Takımı’nda yarı final öncesi tansiyon yükseldi. Teknik direktör Thomas Tuchel’in takım performansına yönelik eleştirileri, soyunma odasında yankı buldu.

TUCHEL: “ŞANSLIYDIK”

Tecrübeli teknik adam Thomas Tuchel, Norveç karşısında alınan sonucun ardından yaptığı açıklamada, “Performansımızdan asla mutlu değilim. Şanslıydık.” ifadelerini kullandı. Bu sözler kısa sürede gündem oldu.

BELLİNGHAM’DAN NET CEVAP

Tuchel’in açıklamalarına takımın yıldız isimlerinden Jude Bellingham kayıtsız kalmadı. Genç oyuncu, dikkat çeken sözlerle teknik adama yanıt verdi:

“Tuchel iyi oynamadığımızı mı söyledi? Ee! Ne var bunda? Belki de bu şartlarda Sörloth, Haaland ve Odegaard’a karşı oynamanın zorluğunu bilmiyordur. Norveç zor bir takım. Dünya Kupası zor bir yer.”

“BAZEN SAVAŞMANIZ GEREKİR”

Bellingham açıklamasının devamında futbolun sadece pas oyunu olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Her maçı iyi oynayarak, 1.000 tane pas yaparak kazanamazsınız. Bazen savaşmanız gerekir.”

İngiltere’de yarı final öncesi yaşanan bu söz düellosu, takım içindeki atmosferi de tartışmaya açtı. Teknik ekip ile oyuncular arasındaki bu görüş ayrılığının sahaya nasıl yansıyacağı merak konusu.