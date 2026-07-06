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İngiltere Milli Takımı’nın yıldız orta saha oyuncusu Jude Bellingham, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda alınan galibiyetin ardından yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Takımının çeyrek finale yükselmesini değerlendiren Bellingham, tarihi gecenin uzun yıllar unutulmayacağını belirterek İngiliz taraftarlara esprili ama dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

“BÖYLE GECELER SIK YAŞANMAZ”

Başarının tadını çıkarmaları gerektiğini söyleyen Bellingham, şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklar bugün okula gitmesin, anne babalar işe gitmesin. Arkadaşlarınızla olun, yapabiliyorsanız tekrar pub’a gidin ve tadını çıkarın çünkü böyle geceler sık yaşanmaz. Patronlarınıza mesaj atın ve işe gitmeyeceğinizi söyleyin. Bu kadar basit.”

İngiliz yıldızın sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok taraftar açıklamayı paylaşarak milli takımın başarısını kutladı.