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Küresel teknoloji pazarında bellek bileşenlerine yönelik tedarik endişeleri sürerken, bilgisayar üreticisi Acer'dan sektördeki gidişata ilişkin farklı bir değerlendirme geldi. Acer CEO'su Jason Chen, bellek üreticilerinin RAM pazarındaki arz sıkıntısının 2030 yılına kadar devam edeceği yönündeki tahminlerine karşı çıkarak mevcut tablonun abartıldığını savundu.

DigiTimes tarafından aktarılan bilgilere göre Chen, piyasada DDR4 ve DDR5 bellek arzının oldukça yüksek seviyelerde seyrettiğini ifade etti. Sıkıntının genel bellek pazarından ziyade LPDDR5X-9600 gibi üst segment bileşenler ile belirli niş işlemci alanlarında yoğunlaştığını belirten Chen, krizin sanıldığı kadar uzun ömürlü olmayacağını dile getirdi.

ÜRETİCİLERE YÖNELİK KÂR MARJI ELEŞTİRİSİ

Sektördeki önde gelen markaların yaklaşımını eleştiren Acer CEO'su, bellek üreticilerinin yapay zeka pazarındaki yüksek talebin getirdiği kârlılığı koruma amacı gütüklerini iddia etti. Micron, SK hynix ve ADATA gibi üreticilerin uzun süreli bir kıtlık öngörüsü paylaştığını hatırlatan Chen, bu tür açıklamaların kâr marjlarını yüksek tutmaya hizmet ettiğini değerlendirdi. ADATA Başkanı Simon Chen de daha önce yüksek fiyatların uzun süre devam edebileceğini öne sürmüştü.

BİLGİSAYAR FİYATLARI 2026 SONUNA KADAR YÜKSELECEK

Tedarik zincirindeki mevcut tablonun kısa vadede tamamen düzelmeyeceğini kabul eden Chen, tüketici tarafındaki fiyat artışlarının bir süre daha devam edeceğine dikkat çekti. Bilgisayar fiyatlarının 2026'nın dördüncü çeyreğine kadar yükselişini sürdüreceğini tahmin eden Acer CEO'su, ortalama fiyatlarda yüzde 5 ila yüzde 20 arasında bir artış yaşanabileceğini öngörüyor.

ÇİNLİ ÜRETİCİ CXMT PİYASAYI RAHATLATACAK

Piyasada dengelerin değişeceği döneme ilişkin takvimi de paylaşan Chen, fiyatların 2027'nin ilk yarısında yatay bir seyre geçeceğini, aynı yılın ikinci yarısından itibaren ise düşüş trendine gireceğini belirtti.

Bu rahatlamada Çin merkezli bellek üreticisi CXMT'nin devreye alacağı yeni üretim kapasitesinin kritik bir rol üstlenmesi bekleniyor. Pazara sunulacak ek DRAM arzının ve daha uygun maliyetli ürünlerin, özellikle yapay zeka sunucuları nedeniyle yükselen bellek fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturacağı öngörülüyor.