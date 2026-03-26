Belki de “Son gülen iyi güler”

ABD Başkanı Trump’ı anlamak çok güç.

Çok güç, çünkü nerede ne zaman ne yapacağı belli değil.

Önceki söylediği sonraki söylediğini tutmadığı için kendisinden başka kimse onun dostu olmaz.

O nedenle zor bir adam!

Onu anlayabilene aşk olsun!

*

Baksanıza Trump:

“İran anlaşmak istiyor” iddiasını, İranın defalarca yalanlamasına rağmen o, hâlâ da yineleyip duruyor.

“İran bize büyük bir hediye verdi, petrol ve doğalgazla ilgili. Savaşın kazananı biz olduk” diyor.

Ortada anlaşma yok, savaşın kazananı ise belli değil…

Oraya herhangi bir envanter çıkmamış,

“Savaşı biz kazandık” diyor.

“Savaşın kazananı olur mu?” diye düşünüyorum da “Böyle bir savaşın kazananının olmadığı gün gibi ortada” olduğunu aklı başında herkes görebilir.

*

Bir önceki yazımda Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ÜN sözüne atfen:

“Savaş zorunlu ve hayati değilse cinayettir” sözünü paylaşmıştım.

*

ABD ve İsrail’in bu savaşı çıkartması için hiçbir şekilde “Zorunlu ve hayati önemi olan” bir durumu yokken, uzun zamandan beri tehdit ederken üstelik güç gösterisinde bulunan ve sonrasında da saldıran Netenyahu ve Trump olmuştur.

Yani bugün onlar dünyanın gözünün önünde cinayetlerine bir yenisini daha eklemektedirler.

Trump da o cinayetiyle ilgili olarak:

“Biz kazandık!” diyebiliyor.

Oysa her iki taraftan da onlarca, yüzlerce insan ölüyor…

Şehirler yıkılıyor… kaynaklar, varlıklar zarar görüyor sonra da “Biz kazandık” diyebiliyor.

*

ABD başkanı:

“İran’da lider kalmadı. Doğru kişilerle görüşüyoruz. Anlaşma yapmak istiyorlar. İran ile yapılan görüşmelerin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz.” iddiasında bulunmuş.

Evet, İran’ın liderlerini öldürdüler. Ancak devamında mevcut rejimin geride kalan liderleri iş başında. Üstelik de dışarıdan bakıldığında İran’da müthiş bir direnç ve kenetlenme olduğu görülüyor.

ABD ve İsrail’e karşı müthiş mücadele veriyorlar. Hatta İran halkı, ABD ve İsrail’e karşı çok ciddi mücadele veriyor.

Bu görüntüyü sergileyen İran’ın, Trump ile anlaşabilecek olmasını, doğrusu hiç mi hiç aklıma getiremiyorum.

Getiremiyorum, çünkü Trump’ın açıklamalarına İran Dışişleri Bakanlığınca:

“Trump’ın müzakere açıklamalarını yalanlıyoruz. Trump’ın enerji altyapısına saldırıyı ertelemedeki amacı enerji fiyatlarını düşürmek ve askeri planlamaları için zaman kazanmak istiyor” deniliyor.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakir Kalibaf ise:

"Halkımız, saldırganların tam ve pişman edici bir şekilde cezalandırılmasını istiyor. Tüm yetkililer, bu hedefe ulaşana kadar Rehber’in (Mücteba Hamaney) ve halkın arkasında dimdik durmaktadır." diyor.

*

Madem öyle, o zaman Trump’ın bu efelenmiş sözleri de neyin nesi?

Söylenildiği gibi belki de ‘Kaybeden psikolojisidir’

Çünkü Trump, İran’a meydan okurken, ABD halkı da ‘Trump’a hesap soruyor.

Kim bilir belki de onlara ‘Kışın sonunun bahar olacağı’ mesajını vermeye çalışıyor ya, hep birlikte göreceğiz.

*

Savaş hâlâ devam ediyor.

Hem de karşılıklı füzelerle ve yılgınlık gösterilmeden.

Belki de “Son gülen iyi güler”

Olur mu olur!