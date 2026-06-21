Belgrad Ormanı'ndaki operasyonun perde arkası: Zehir tacirleri polisin radarına takıldı

Gözaltına alınan Can Ö., Kübra Ö. ve Gökhan Y.’nin birer suç kaydı olduğu öğrenildi. Haklarında adli işlem başlatılan şüpheliler 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Gökhan Y. ile Can Ö. tutuklanırken, Kübra Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.