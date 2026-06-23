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Kaynak: İHA

Aydın’ın Söke ilçesinde su ürünleri denetimleri sırasında belgesiz şekilde nakledilen binlerce canlı yengeç ele geçirildi. Mevzuata aykırı taşındığı belirlenen su ürünleri yeniden doğal ortamlarına salındı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan su ürünleri kontrol ekipleri, ilçe girişinde gerçekleştirdikleri rutin denetimlerde bir araçta yem amaçlı su ürünü taşındığını belirledi. Yapılan incelemelerde, nakli gerçekleştirilen ürünlere ait Özel Ürün Menşe Belgesi'nin bulunmadığı tespit edildi.

DOĞAL YAŞAM ALANINA GERİ BIRAKILDI

Kontrollerde yaklaşık 60 kilogram ağırlığında, 8 bin adet canlı yengeç ele geçirildi. Yetkililer tarafından el konulan yengeçler, ekosistemin korunması amacıyla yeniden suya bırakıldı.

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında işlem başlatılırken, mevzuata aykırı şekilde nakil yaptığı belirlenen kişilere idari para cezası uygulandı. Yetkililer, su ürünleri kaynaklarının korunmasına yönelik denetim ve kontrollerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.