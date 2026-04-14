Antalya’nın Kaş ilçesinde yasa dışı yaban hayvanı ticaretine yönelik denetimler kapsamında bir işletmede inceleme yapıldı. Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, CITES belgesi bulunmayan Jako papağanı tespit edildi. Yapılan kontrollerin ardından söz konusu papağana el konuldu. Yetkililer tarafından işletme sahibine 15 bin 29 TL idari para cezası uygulanırken, yasa dışı yaban hayvanı ticaretine karşı denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.