Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ
Konya genelinde üreticilere yönelik Zirai İlaç Uygulama Belgesi ve B-Reçete Sistemi eğitimleri aralıksız sürüyor. Cihanbeyli, Beyşehir ve Bozkır’da gerçekleştirilen programlarda çiftçilere bitki koruma ürünlerinin üretimden satışa ve uygulamaya kadar uzanan süreçte elektronik sisteme geçiş anlatıldı. Yetkililer, 1 Temmuz 2026’dan itibaren belgesi olmayan üreticilerin zirai ilaç satın alamayacağını vurguladı.
SAHADA YOĞUN EĞİTİM MESAİSİ
İl ve ilçe müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında teknik personel, üreticilerle doğrudan bir araya gelerek hem yeni uygulamaları anlatıyor hem de sahadaki soruları dinliyor. Programların temel odağında gıda güvenliği, insan sağlığının korunması ve kayıtlı üretimin güçlendirilmesi yer alıyor.
Cihanbeyli’de düzenlenen eğitimde ilçe müdürlüğü teknik ekipleri tarafından, B-Reçete Sistemi ile birlikte bitki koruma ürünlerinde izlenebilirliğin artırılacağına dikkat çekildi.
BELGE ZORUNLULUĞU BAŞLIYOR
Toplantılarda üreticilere yapılan en kritik hatırlatma ise takvim oldu. Buna göre:
01.07.2026 tarihinden itibaren Bitki Koruma Uygulama Belgesi bulunmayan üreticiler, reçeteye tabi ürünleri satın alamayacak.
Yetkili ziraat mühendisleri tarafından düzenlenecek reçete ile satış yapılabilecek. Ayrıca üreticilerin ÇKS, TÜKAS ve KOBÜKS kayıtlarını güncel tutmalarının zorunluluğuna işaret edildi.
BEYŞEHİR’DE GENİŞ KATILIMLI TOPLANTI
Beyşehir İlçe Müdürlüğü’nde mahalle muhtarlarına yönelik gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına;
İl Müdürü Duran Seçen
İl Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Acar
İlçe Müdürü Hüseyin Özver
Beyşehir Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ağralı
ve mahalle muhtarları
katılım sağladı.
Toplantıda elektronik sisteme geçişle birlikte denetimin güçleneceği, yanlış ve bilinçsiz kullanımın önüne geçileceği ifade edildi.
ÜRETİMİN KALBİNDE BULUŞMA
Bozkır’ın Sarıoğlan Mahallesi’nde çiftçilerle yapılan toplantıda ise sadece belge süreci değil, tarımın geleceğine ilişkin başlıklar da ele alınd. İl ve ilçe teknik personelinin katıldığı görüşmelerde üreticilerin talepleri dinlendi.
Gündemde öne çıkan başlıklar:
TARSİM uygulamaları
Tarımsal üretim planlaması
Çiftçi Kayıt Sistemi
Gıda hijyeni
Su verimliliği ve tasarruflu kullanım
Yetkililer, üretici tecrübesi ile bilimsel bilginin buluşturulmasının sürdürülebilir tarım için kritik olduğuna dikkat çekti.
SAHA ÇALIŞMALARI SÜRECEK
Eğitimlere katılan üreticilere teşekkür edilirken, bilgilendirme toplantılarının il genelinde devam edeceği bildirildi. Yeni sistemle birlikte hem kayıtlılık hem de güvenli üretim anlayışının daha da güçlenmesi bekleniyor.
İlerleyen süreçte belge temini ve reçete uygulamalarına yönelik denetimlerin de artacağı belirtiliyor.