Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Konya genelinde üreticilere yönelik Zirai İlaç Uygulama Belgesi ve B-Reçete Sistemi eğitimleri aralıksız sürüyor. Cihanbeyli, Beyşehir ve Bozkır’da gerçekleştirilen programlarda çiftçilere bitki koruma ürünlerinin üretimden satışa ve uygulamaya kadar uzanan süreçte elektronik sisteme geçiş anlatıldı. Yetkililer, 1 Temmuz 2026’dan itibaren belgesi olmayan üreticilerin zirai ilaç satın alamayacağını vurguladı.

SAHADA YOĞUN EĞİTİM MESAİSİ

İl ve ilçe müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında teknik personel, üreticilerle doğrudan bir araya gelerek hem yeni uygulamaları anlatıyor hem de sahadaki soruları dinliyor. Programların temel odağında gıda güvenliği, insan sağlığının korunması ve kayıtlı üretimin güçlendirilmesi yer alıyor.

Cihanbeyli’de düzenlenen eğitimde ilçe müdürlüğü teknik ekipleri tarafından, B-Reçete Sistemi ile birlikte bitki koruma ürünlerinde izlenebilirliğin artırılacağına dikkat çekildi.

BELGE ZORUNLULUĞU BAŞLIYOR

Toplantılarda üreticilere yapılan en kritik hatırlatma ise takvim oldu. Buna göre:

01.07.2026 tarihinden itibaren Bitki Koruma Uygulama Belgesi bulunmayan üreticiler, reçeteye tabi ürünleri satın alamayacak.

Yetkili ziraat mühendisleri tarafından düzenlenecek reçete ile satış yapılabilecek. Ayrıca üreticilerin ÇKS, TÜKAS ve KOBÜKS kayıtlarını güncel tutmalarının zorunluluğuna işaret edildi.

BEYŞEHİR’DE GENİŞ KATILIMLI TOPLANTI

Beyşehir İlçe Müdürlüğü’nde mahalle muhtarlarına yönelik gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına;

İl Müdürü Duran Seçen

İl Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Acar

İlçe Müdürü Hüseyin Özver

Beyşehir Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ağralı

ve mahalle muhtarları

katılım sağladı.

Toplantıda elektronik sisteme geçişle birlikte denetimin güçleneceği, yanlış ve bilinçsiz kullanımın önüne geçileceği ifade edildi.

ÜRETİMİN KALBİNDE BULUŞMA

Bozkır’ın Sarıoğlan Mahallesi’nde çiftçilerle yapılan toplantıda ise sadece belge süreci değil, tarımın geleceğine ilişkin başlıklar da ele alınd. İl ve ilçe teknik personelinin katıldığı görüşmelerde üreticilerin talepleri dinlendi.

Gündemde öne çıkan başlıklar:

TARSİM uygulamaları

Tarımsal üretim planlaması

Çiftçi Kayıt Sistemi

Gıda hijyeni

Su verimliliği ve tasarruflu kullanım

Yetkililer, üretici tecrübesi ile bilimsel bilginin buluşturulmasının sürdürülebilir tarım için kritik olduğuna dikkat çekti.

SAHA ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Eğitimlere katılan üreticilere teşekkür edilirken, bilgilendirme toplantılarının il genelinde devam edeceği bildirildi. Yeni sistemle birlikte hem kayıtlılık hem de güvenli üretim anlayışının daha da güçlenmesi bekleniyor.

İlerleyen süreçte belge temini ve reçete uygulamalarına yönelik denetimlerin de artacağı belirtiliyor.