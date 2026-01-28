Dünyanın dört bir yanından belgesel yapımcılarını buluşturmayı hedefleyen yarışma, farklı coğrafya, kültür ve anlatım geleneklerinden gelen eserlere kapılarını açıyor; belgeselin dönüştürücü ve ilham verici gücünü öne çıkarıyor.

Başvurular 3 Nisan tarihine kadar kabul edilecek. Yarışma; tamamlanmış belgesel filmlerin yanı sıra henüz yapımına başlanmamış fikir ve öykü aşamasındaki projelere de açık olacak. Uluslararası Kategori, Ulusal Profesyonel Kategori, Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi ve Proje Destek Kategorisi olmak üzere dört ana bölümde toplam 12 ödül verilecek.

Katılım tamamen ücretsizdir. Yarışma koşulları, takvim, ödüller ve başvuru detayları için ayrıntılı bilgiye www.trtbelgesel.com adresinden ulaşabilirsiniz. Ön elemeyi geçen filmler, 4-7 Haziran tarihleri arasında seçici kurul tarafından değerlendirilecek. Kazananlar ise 7 Haziran akşamı düzenlenecek görkemli törende ödüllerini alacak. Etkinlik, Türkiye ve dünya belgesel ortamını zenginleştirirken hem profesyonel hem de amatör belgeselcilere destek olmayı sürdürüyor. 3 gün boyunca finale kalan eserlerden özel bir seçki seyirciyle buluşacak.

Ayrıca belgesel profesyonellerinin katılacağı ustalık sınıfları, söyleşiler ve atölye çalışmaları tüm katılımcılara açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.