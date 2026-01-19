Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Sercan Belgemen, İYİ Parti’nin 4. Olağan Kongresi’nde yeniden Genel Başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu için tebrik mesajı yayımladı. Belgemen, partinin birlik ve beraberlik içinde yoluna devam ettiğini vurgulayarak, yeni dönemde mücadelenin daha da güçleneceğine olan inancını dile getirdi.

Kongrenin ardından değerlendirmelerde bulunan İl Başkanı Belgemen, İYİ Parti’nin demokrasi, hukuk ve refah mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti. Belgemen açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“4. Olağan Kongremizde, yeniden Genel Başkanlık görevine seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu beyefendiyi yürekten tebrik ediyorum. Partimizin birlik ve beraberlik içinde çıktığı bu yolda, Sayın Genel Başkanımızın liderliğinde İYİ Parti’nin mücadelesini daha da büyüteceğimize olan inancım tamdır. Hukukun üstünlüğü, demokrasi ve milletimizin hak ettiği refah için verdiğimiz mücadelede; kararlılıkla, cesaretle ve umutla yolumuza devam edeceğiz.”

Belgemen, kongrenin İYİ Parti teşkilatları açısından önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, Aksaray teşkilatı olarak genel merkezin çizdiği vizyon doğrultusunda sahada daha aktif olacaklarını kaydetti. Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik şartlara dikkat çeken Belgemen, İYİ Parti’nin çözüm odaklı siyasetiyle milletin sesi olmaya devam edeceğini söyledi.

Açıklamasının sonunda birlik mesajı veren Belgemen, “Bu yeni dönemin partimiz, teşkilatlarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.