Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde belediyenin yaptığı kazı sırasında Roma dönemine ait kaya mezarları tespit edildi. Bölgeye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Mezarın müzeye nakli için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de belediyenin sosyal tesis alanında yürüttüğü büyütme ve yenileme çalışmaları sırasında iş makinesiyle yapılan kazıda mağaraya rastlandı.

MEZARLAR ROMA DÖNEMİNE AİT

Mağaranın içerisinde insan kemikleri ve küp parçalarına rastlanılması üzerine çalışmalar durduruldu.

Belediye ekipleri tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne haber verildi. Arkeolog ve teknik ekipler tarafından yapılan incelemede, mağarada Roma dönemine ait kaya mezarı olduğu tespit edildi.

Bölgeye giriş ve çıkışlar güvenlik amacıyla kapatıldı. Kaya mezarının müzeye nakli için çalışma başlatıldı.