Belediyelerden taraftara müjde: Türkiye-Avustralya maçı için kurulan dev ekran noktaları

Ankara: Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı: Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm

başkentliler için kurulan ana dev ekran izleme noktasıdır.

İzmir: Bostanlı Yasemin Kafe Önü: Karşıyaka bölgesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan

açık hava izleme alanıdır.

İzmir BB.Alsancak Gündoğdu Meydanı: Kent merkezindeki en büyük taraftar buluşma noktası olarak

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından dev ekran yerleştirilmiştir.

Göztepe Denizatı Parkı: Sahil şeridinde İzmir Büyükşehir Belediyesi eşliğinde milli maçı canlı

izleyebileceğiniz diğer bir resmi noktadır.

İzmir BB.Ek olarak, İzmir'in Çiğli ilçe belediyesi Çiğli Belediyesi Kaymakamlık karşısındaki Büyük Park'ta;

Menemen belediyesi ise Lise Yolu Taş Cami'de Instagram dev ekran etkinlikleri düzenlemektedir.