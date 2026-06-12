Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Belediyelerden taraftara müjde: Türkiye-Avustralya maçı için kurulan dev ekran noktaları

Belediyelerden taraftara müjde: Türkiye-Avustralya maçı için kurulan dev ekran noktaları

24 yıl sonra Dünya Kupası sahnesine çıkacak A Milli Takım'ın Avustralya ile oynayacağı tarihi karşılaşma öncesinde belediyeler hazırlıklarını tamamladı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok noktada kurulacak dev ekranlarla taraftarlar milli heyecana ortak olacak. İşte adresler...

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Belediyelerden taraftara müjde: Türkiye-Avustralya maçı için kurulan dev ekran noktaları - Resim: 1

Tarihi bir başarıya imza atarak 24 yılın aranın ardından Dünya Kupası'na katılan A Milli Takımımız, Pazar günü TSİ 07.00'de Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Birçok şehirde de dev karşılaşmayı meydanlarla yayınlayacak. İşte adresler...

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Belediyelerden taraftara müjde: Türkiye-Avustralya maçı için kurulan dev ekran noktaları - Resim: 2

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB): Eminönü Meydanı ve Beylikdüzü Metrobüs Meydanı alanlarında
ortak dev ekranlar kurmaktadır.

FATİH

Fatih Belediyesi: Tarihi atmosferiyle bilinen Yedikule Hisarı içinde yayını gerçekleştirmektedir

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Belediyelerden taraftara müjde: Türkiye-Avustralya maçı için kurulan dev ekran noktaları - Resim: 3

ARNAVUTKÖY

Arnavutköy Belediyesi: Arnavutköy Şehir Parkı ve Hadımköy İstasyon Meydanı noktalarında yayını
sunmaktadır.

3 24
Belediyelerden taraftara müjde: Türkiye-Avustralya maçı için kurulan dev ekran noktaları - Resim: 4

BAĞCILAR

Bağcılar Belediyesi: Bağcılar Meydanı üzerinde dev ekran kurulumu yapmaktadır.

4 24
Belediyelerden taraftara müjde: Türkiye-Avustralya maçı için kurulan dev ekran noktaları - Resim: 5

SULTANGAZİ

Sultangazi Belediyesi: Sultangazi Etkinlik Alanı'nı taraftarlara açmaktadır.

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Belediyelerden taraftara müjde: Türkiye-Avustralya maçı için kurulan dev ekran noktaları - Resim: 6

ESENLER

Esenler Belediyesi: Şule Yüksel Şenler Hanımlar Konağı ve Esenler Gençlik Merkezi salonlarında yayını
aktif etmektedir.

6 24
Belediyelerden taraftara müjde: Türkiye-Avustralya maçı için kurulan dev ekran noktaları - Resim: 7

KAĞITHANE

Kağıthane Belediyesi: Hasbahçe Mesire Alanı içerisinde açık hava gösterimi organize etmektedir

7 24
Belediyelerden taraftara müjde: Türkiye-Avustralya maçı için kurulan dev ekran noktaları - Resim: 8

BAYRAMPAŞA

Bayrampaşa Belediyesi: Muratpaşa Kapalı Pazar Alanı'nı maç izleme alanına dönüştürmektedir.

8 24
Belediyelerden taraftara müjde: Türkiye-Avustralya maçı için kurulan dev ekran noktaları - Resim: 9

EYÜPSULTAN

Eyüpsultan Belediyesi: Eyüpsultan Meydanı üzerinde dev ekran kurmaktadır.

9 24
Belediyelerden taraftara müjde: Türkiye-Avustralya maçı için kurulan dev ekran noktaları - Resim: 10

GAZİOSMANPAŞA

Gaziosmanpaşa Belediyesi: Gaziosmanpaşa Merkez Camii çevresinde ekran kurmaktadır.

10 24
Belediyelerden taraftara müjde: Türkiye-Avustralya maçı için kurulan dev ekran noktaları - Resim: 11

BAHÇELİEVLER

Bahçelievler Belediyesi: Hükümet Konağı önünde organizasyon gerçekleştirmektedir.

11 24
Belediyelerden taraftara müjde: Türkiye-Avustralya maçı için kurulan dev ekran noktaları - Resim: 12

ZEYTİNBURNU

Zeytinburnu Belediyesi: 15 Temmuz Meydanı'nda taraftarları ağırlamaktadır.

12 24
Belediyelerden taraftara müjde: Türkiye-Avustralya maçı için kurulan dev ekran noktaları - Resim: 13

BAŞAKŞEHİR

Başakşehir Belediyesi: Başakşehir Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Gölet alanlarında iki ayrı ekran
kurmaktadır.

13 24
Belediyelerden taraftara müjde: Türkiye-Avustralya maçı için kurulan dev ekran noktaları - Resim: 14

BÜYÜKÇEKMECE

Büyükçekmece Belediyesi: Büyükçekmece Sahil Demokrasi Parkı önü ve Mimaroba Büyük Atatürk Parkı
alanlarında hizmet vermektedir.

14 24
Belediyelerden taraftara müjde: Türkiye-Avustralya maçı için kurulan dev ekran noktaları - Resim: 15

ANADOLU YAKASI BELEDİYE MEKANLARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB): Üsküdar Sahil Meydanı üzerinde büyük bir izleme alanı
oluşturmaktadır.

ÜSKÜDAR
Üsküdar Belediyesi: Çamlıca Camii 1071 Konferans Salonu ile Kandilli Camii Park Alanı noktalarında
kapalı ve açık alternatifler sunmaktadır.

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Belediyelerden taraftara müjde: Türkiye-Avustralya maçı için kurulan dev ekran noktaları - Resim: 16

SULTANBEYLİ

Sultanbeyli Belediyesi: Sultanbeyli Kent Meydanı üzerinde geniş katılımlı organizasyon düzenlemektedir.

16 24
Belediyelerden taraftara müjde: Türkiye-Avustralya maçı için kurulan dev ekran noktaları - Resim: 17

PENDİK

Pendik Belediyesi: Pendik Sahil Meydanı'nda deniz havası eşliğinde dev ekran yayını yapmaktadır.

17 24
Belediyelerden taraftara müjde: Türkiye-Avustralya maçı için kurulan dev ekran noktaları - Resim: 18

ÜMRANİYE

Ümraniye Belediyesi: 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda ortak yayın yapmaktadır.

18 24
Belediyelerden taraftara müjde: Türkiye-Avustralya maçı için kurulan dev ekran noktaları - Resim: 19

ÇEKMEKÖY

Çekmeköy Belediyesi: Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı (Çamlık Parkı içi) alanında dev ekran
kurmaktadır.

19 24
Belediyelerden taraftara müjde: Türkiye-Avustralya maçı için kurulan dev ekran noktaları - Resim: 20

TUZLA

Tuzla Belediyesi: Tuzla Sahili etkinlik alanında gösterim organize etmektedir.

20 24
Belediyelerden taraftara müjde: Türkiye-Avustralya maçı için kurulan dev ekran noktaları - Resim: 21

BEYKOZ

Beykoz Belediyesi: Beykoz Meydanı üzerinde taraftarları buluşturmaktadır.

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Belediyelerden taraftara müjde: Türkiye-Avustralya maçı için kurulan dev ekran noktaları - Resim: 22

MALTEPE

Maltepe Sahil Etkinlik Alanı: Maltepe Belediyesi ve İBB ortaklığıyla hazırlanan ana izleme merkezidir.
Saat 06.30 itibarıyla vatandaşlara ücretsiz çay ve çorba ikramı sunulmaktadır.
Maltepe Park AVM Meydanı (Özel Alternatif): Belediye organizasyonu haricinde, Maltepe Park Alışveriş
Merkezi de kendi meydan alanında kurduğu dev ekranla taraftarlara alternatif bir açık hava alanı

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Belediyelerden taraftara müjde: Türkiye-Avustralya maçı için kurulan dev ekran noktaları - Resim: 23

ATAŞEHİR

Amfili Park (Atatürk Mahallesi): Ataşehir Belediyesi'nin milli maçlar için geleneksel hale getirdiği, açık
hava tribün atmosferine sahip ana merkezidir.

Ataşehir'deki diğer noktalar: Esatpaşa Çocuk Parkı, Küçükbakkalköy Prestij Caddesi, Kayışdağı 80. Yıl
Cumhuriyet Parkı

Belediye, ilçe sakinlerinin kolay ulaşabilmesi adına toplamda 3 farklı noktada eş zamanlı olarak dev
ekran kurulumu gerçekleştirmektedir.

Maçın sabah çok erken saatte olması nedeniyle bu alanlarda da taraftarlara sıcak ikramlar verilmektedir.

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Belediyelerden taraftara müjde: Türkiye-Avustralya maçı için kurulan dev ekran noktaları - Resim: 24

Ankara: Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı: Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm
başkentliler için kurulan ana dev ekran izleme noktasıdır.

İzmir: Bostanlı Yasemin Kafe Önü: Karşıyaka bölgesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan
açık hava izleme alanıdır.
İzmir BB.Alsancak Gündoğdu Meydanı: Kent merkezindeki en büyük taraftar buluşma noktası olarak
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından dev ekran yerleştirilmiştir.
Göztepe Denizatı Parkı: Sahil şeridinde İzmir Büyükşehir Belediyesi eşliğinde milli maçı canlı
izleyebileceğiniz diğer bir resmi noktadır.
İzmir BB.Ek olarak, İzmir'in Çiğli ilçe belediyesi Çiğli Belediyesi Kaymakamlık karşısındaki Büyük Park'ta;
Menemen belediyesi ise Lise Yolu Taş Cami'de Instagram dev ekran etkinlikleri düzenlemektedir.

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