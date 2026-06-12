Tarihi bir başarıya imza atarak 24 yılın aranın ardından Dünya Kupası'na katılan A Milli Takımımız, Pazar günü TSİ 07.00'de Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Birçok şehirde de dev karşılaşmayı meydanlarla yayınlayacak. İşte adresler...
Belediyelerden taraftara müjde: Türkiye-Avustralya maçı için kurulan dev ekran noktaları
24 yıl sonra Dünya Kupası sahnesine çıkacak A Milli Takım'ın Avustralya ile oynayacağı tarihi karşılaşma öncesinde belediyeler hazırlıklarını tamamladı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok noktada kurulacak dev ekranlarla taraftarlar milli heyecana ortak olacak. İşte adresler...Kaynak: Diğer
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB): Eminönü Meydanı ve Beylikdüzü Metrobüs Meydanı alanlarında
ortak dev ekranlar kurmaktadır.
FATİH
Fatih Belediyesi: Tarihi atmosferiyle bilinen Yedikule Hisarı içinde yayını gerçekleştirmektedir
ARNAVUTKÖY
Arnavutköy Belediyesi: Arnavutköy Şehir Parkı ve Hadımköy İstasyon Meydanı noktalarında yayını
sunmaktadır.
BAĞCILAR
Bağcılar Belediyesi: Bağcılar Meydanı üzerinde dev ekran kurulumu yapmaktadır.
SULTANGAZİ
Sultangazi Belediyesi: Sultangazi Etkinlik Alanı'nı taraftarlara açmaktadır.
ESENLER
Esenler Belediyesi: Şule Yüksel Şenler Hanımlar Konağı ve Esenler Gençlik Merkezi salonlarında yayını
aktif etmektedir.
KAĞITHANE
Kağıthane Belediyesi: Hasbahçe Mesire Alanı içerisinde açık hava gösterimi organize etmektedir
BAYRAMPAŞA
Bayrampaşa Belediyesi: Muratpaşa Kapalı Pazar Alanı'nı maç izleme alanına dönüştürmektedir.
EYÜPSULTAN
Eyüpsultan Belediyesi: Eyüpsultan Meydanı üzerinde dev ekran kurmaktadır.
GAZİOSMANPAŞA
Gaziosmanpaşa Belediyesi: Gaziosmanpaşa Merkez Camii çevresinde ekran kurmaktadır.
BAHÇELİEVLER
Bahçelievler Belediyesi: Hükümet Konağı önünde organizasyon gerçekleştirmektedir.
ZEYTİNBURNU
Zeytinburnu Belediyesi: 15 Temmuz Meydanı'nda taraftarları ağırlamaktadır.
BAŞAKŞEHİR
Başakşehir Belediyesi: Başakşehir Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Gölet alanlarında iki ayrı ekran
kurmaktadır.
BÜYÜKÇEKMECE
Büyükçekmece Belediyesi: Büyükçekmece Sahil Demokrasi Parkı önü ve Mimaroba Büyük Atatürk Parkı
alanlarında hizmet vermektedir.
ANADOLU YAKASI BELEDİYE MEKANLARI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB): Üsküdar Sahil Meydanı üzerinde büyük bir izleme alanı
oluşturmaktadır.
ÜSKÜDAR
Üsküdar Belediyesi: Çamlıca Camii 1071 Konferans Salonu ile Kandilli Camii Park Alanı noktalarında
kapalı ve açık alternatifler sunmaktadır.
SULTANBEYLİ
Sultanbeyli Belediyesi: Sultanbeyli Kent Meydanı üzerinde geniş katılımlı organizasyon düzenlemektedir.
PENDİK
Pendik Belediyesi: Pendik Sahil Meydanı'nda deniz havası eşliğinde dev ekran yayını yapmaktadır.
ÜMRANİYE
Ümraniye Belediyesi: 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda ortak yayın yapmaktadır.
ÇEKMEKÖY
Çekmeköy Belediyesi: Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı (Çamlık Parkı içi) alanında dev ekran
kurmaktadır.
TUZLA
Tuzla Belediyesi: Tuzla Sahili etkinlik alanında gösterim organize etmektedir.
BEYKOZ
Beykoz Belediyesi: Beykoz Meydanı üzerinde taraftarları buluşturmaktadır.
MALTEPE
Maltepe Sahil Etkinlik Alanı: Maltepe Belediyesi ve İBB ortaklığıyla hazırlanan ana izleme merkezidir.
Saat 06.30 itibarıyla vatandaşlara ücretsiz çay ve çorba ikramı sunulmaktadır.
Maltepe Park AVM Meydanı (Özel Alternatif): Belediye organizasyonu haricinde, Maltepe Park Alışveriş
Merkezi de kendi meydan alanında kurduğu dev ekranla taraftarlara alternatif bir açık hava alanı
ATAŞEHİR
Amfili Park (Atatürk Mahallesi): Ataşehir Belediyesi'nin milli maçlar için geleneksel hale getirdiği, açık
hava tribün atmosferine sahip ana merkezidir.
Ataşehir'deki diğer noktalar: Esatpaşa Çocuk Parkı, Küçükbakkalköy Prestij Caddesi, Kayışdağı 80. Yıl
Cumhuriyet Parkı
Belediye, ilçe sakinlerinin kolay ulaşabilmesi adına toplamda 3 farklı noktada eş zamanlı olarak dev
ekran kurulumu gerçekleştirmektedir.
Maçın sabah çok erken saatte olması nedeniyle bu alanlarda da taraftarlara sıcak ikramlar verilmektedir.
Ankara: Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı: Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm
başkentliler için kurulan ana dev ekran izleme noktasıdır.
İzmir: Bostanlı Yasemin Kafe Önü: Karşıyaka bölgesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan
açık hava izleme alanıdır.
İzmir BB.Alsancak Gündoğdu Meydanı: Kent merkezindeki en büyük taraftar buluşma noktası olarak
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından dev ekran yerleştirilmiştir.
Göztepe Denizatı Parkı: Sahil şeridinde İzmir Büyükşehir Belediyesi eşliğinde milli maçı canlı
izleyebileceğiniz diğer bir resmi noktadır.
İzmir BB.Ek olarak, İzmir'in Çiğli ilçe belediyesi Çiğli Belediyesi Kaymakamlık karşısındaki Büyük Park'ta;
Menemen belediyesi ise Lise Yolu Taş Cami'de Instagram dev ekran etkinlikleri düzenlemektedir.