Tunceli’de etkili olan sağanak yağışların ardından şebeke suyuna ilişkin uyarı yapıldı. Tunceli Belediyesi, bazı mahallelerde içme suyu kaynaklarında geçici bulanıklık oluştuğunu açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Atatürk, Cumhuriyet, İnönü ve Harçik mahallelerini besleyen su kaynaklarının yağışlar nedeniyle etkilendiği ve bu durumun su kalitesini geçici olarak düşürdüğü belirtildi.

Yetkililer, tedbir amacıyla analizler tamamlanıp su berrak hale gelene kadar şebeke suyunun içilmemesi ve yemek yapımında kullanılmaması gerektiğini vurguladı. Bu süreçte suyun temizlik ve hijyen amaçlı kullanılabileceği ifade edildi.

Belediye ekiplerinin su depoları ve şebeke hatlarında temizlik, bakım ve kontrol çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.