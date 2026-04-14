

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik'in Osmaneli ilçe Belediyesi görevi başındayken vefat eden M. Selahattin Çetintaş'ın vefat yıl dönümünde bir anma mesajı yayınladı.

Osmaneli Belediyesinin eski Başkanlarından M. Selahattin Çetintaş 2011 yılında görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Osmaneli Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile merhum Başkan bir kez daha anıldı.

Yayınlanan anma mesajında "Eski Belediye Başkanımız M. Selahattin Çetintaş, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybedişinin 15. yıl dönümünde rahmet ve özlemle anılıyor. M. Selahattin Çetintaş’ı ölüm yıl dönümünde saygı, minnet ve dualarla yad ediyoruz. Mekânı cennet olsun." denildi.