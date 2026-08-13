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Kaynak: Haber Merkezi

Artan yaşam maliyetleri nedeniyle emeklilere yönelik yeni bir sosyal destek projesi hayata geçiriliyor. Emeklilerin uygun fiyatlarla vakit geçirebileceği ve sosyalleşebileceği yeni mekanın hazırlıkları tamamlandı.

Kent Meydanı'nda hizmet verecek olan mekan, uygun fiyatlı yiyecek ve içecek seçeneklerinin yanı sıra sosyal yaşamı destekleyecek birçok imkanı da bünyesinde barındıracak.

ÇAY 5 TL, KAHVE 15 TL OLACAK

Belediye Meclisi'nin ağustos ayı toplantısında oy birliğiyle kabul edilen ek gelir tarifesine göre mekanda çay 5 TL, bardak su 5 TL, Türk kahvesi ise 15 TL'den satışa sunulacak.

Ayrıca vatandaşların ücretsiz kullanabileceği arıtmalı su sebili de hizmet verecek.

KÜTÜPHANE VE ETKİNLİK ALANI DA BULUNACAK

Yeni sosyal tesiste yalnızca yiyecek ve içecek hizmeti sunulmayacak.

Mekanda kütüphane, günlük gazete standı ve zeka oyunları yer alacak. Bunun yanı sıra söyleşiler, eğitim programları ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenlenerek emeklilerin gün içinde keyifli vakit geçirmesi hedefleniyor.

81 İLE ÖRNEK OLMASI BEKLENİYOR

Projeyle birlikte hem ekonomik hem de sosyal açıdan emeklilere destek olunması amaçlanıyor. Uygun fiyat politikası ve sosyal yaşam alanlarıyla dikkat çeken uygulamanın, Türkiye'nin farklı şehirlerindeki belediyelere de örnek olması bekleniyor.

İŞTE PROJEYİ HAYATA GEÇİREN BELEDİYE

Söz konusu proje, Muğla'nın Menteşe Belediyesi tarafından hayata geçiriliyor. Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, projenin temel amacının artan yaşam maliyetleri karşısında emeklilere destek olmak ve onların sosyalleşebileceği sıcak bir buluşma noktası oluşturmak olduğunu belirtti.