Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma', 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 23 şüpheliye yönelik 10 Ekim 2025’te operasyon düzenlendi.

Bursa merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile eşi Zeynep Terzioğlu Erdem'in de bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Öte yandan, başka suçtan cezaevinde olan eski Bursaspor Başkanı Emin Adanur’un da örgüt üyesi olduğu belirlendi.

Turgay Erdem

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi İmar Müdürü Ayşegül Erkol, yapı denetim firması sahibi Tamer İşler, mühendis Metin Yaşar Ç., iş insanı Hulusi Karakuş, müteahhitler Serkan Bayram, Mehmet Ziya A., Namık Ziya M., Ekrem Pamuk, belediye çalışanları Serkan Çağlar, Muttalip Koral, Alaattin Ataberk, eski memur Mehmet Fatih Çelebi, firma çalışanı Ersel Ç. ve Berk O., Fırat Yılmaz ve Şemsi Oğuz tutuklanarak cezaevine gönderildi. Turgay Erdem’in eşi Zeynep Terzioğlu Erdem ile Ş.A., M.A., U.T., M.T., E.T., M.K. ve A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

‘TURGAY ERDEM TARAFINDAN ÖRGÜTSEL YAPI KURULDU’

Mühendis Metin Yaşar Ç., müteahhitler Mehmet Ziya A., Namık Ziya M., firma çalışanı Ersel Ç. ve Berk O. 11 Aralık 2025’te tahliye edilirken, 12’si tutuklu 21 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Bursa 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, soruşturmada yer alan kişiler ve firmalar arasında Turgay Erdem tarafından bir örgütsel yapı kurulduğu tespiti yer aldı. Söz konusu yapıda kırılmaların önlenmesi amacıyla kamu gücünün kullanıldığı, bu yolla birliğin sağlandığı, örgütsel yapıdan kopmaların önlendiği, ayrıca suçtan elde edilen gelirlerin aile bireyleri tarafından aklandığı, sanık örgüt liderinin örgüt üyesi statüsünde olan diğer sanıklara kanuna aykırı talimatlar verdiği kaydedildi.

‘KANUNSUZ EMİRLERİ UYGULADILAR’

İnşaat ruhsatlarında imzaları bulunan örgüt üyelerinin kanunsuz emirleri uyguladıkları belirtilen iddianamede, hem yapı ruhsatlarında hem de inşaata başlama ruhsatlarında kanuna aykırılıkların olduğunun belirlendiği ifade edildi.

İddianamede, örgüt lideri Turgay Erdem'in kendisiyle yapı ruhsatları konusunda görüşmek isteyen firma sahiplerini örgüt yöneticileri olan Ayşegül Erkol ve Tamer İşler’e yönlendirdiği ve örgütsel eylemlerde yer alan sanıkların belediye bünyesinde imar, yapı ve ruhsat gibi bölümlerde çalıştığının tespit edildiği kaydedildi.

‘ÖRGÜTE LİDERLİK EDİP, SİSTEMATİK İŞ BÖLÜMÜ OLUŞTURDU’

İddianamede, Turgay Erdem'in ekonomik kazanç elde etmek maksadıyla suç örgütü kurduğu, bahse konu örgüte liderlik ettiği, özellikle örgütsel doğrultuda gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek eylemler kapsamında gerekli koordineyi sağlayarak sistematik iş bölümü oluşturduğu ifade edildi.

‘TEK İMZA YETKİSİ VERİLEN ERDEM’E MUTLAK İTAAT HALİNDEYDİLER’

Erdem'in eylemlere liderlik yaparak örgüt yöneticileri ve üyeleri arasında iş bölümü yaptığı ve kendisine ‘tek imza’ olarak tabir edilen usul ve esaslara aykırı yetki verildiği belirtilen iddianamede, verilen bu yetkiyle İmar Kanunu ve mevzuata muhalefet edilerek firma sahiplerinden elde edilen rüşvetler karşılığında usulsüz projelerin onaylandığı, çıkar amaçlı suç örgütü kuran Turgay Erdem'in yüklü meblağlarda haksız kazançlar elde ettiği, bununla birlikte örgüt içinde yer alan şahısların konumları itibarıyla lidere mutlak itaat halinde oldukları kaydedildi.

SORUŞTURMA İFADESİYLE BAŞLADI

214 sayfalık iddianamede soruşturmanın, başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan inşaat firması sahibi eski Bursaspor Başkanı Emin Adanur’un etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 8 Mayıs 2025’te KOM Şube Müdürlüğü’nde verdiği ifadenin ardından başlatıldığı da kaydedildi. Yaptığı projeler kapsamında eski belediye başkanı Turgay Erdem'e rüşvet verdiğini öne süren ve rüşvet görüşmelerinin yüz yüze yapıldığını iddia eden Adanur’un, “Kendisi telefonda bu durumu konuşmaz ayrıca yüz yüzeyken proje hakkında yeteri kadar bilgi de istemektedir. Kendisi rüşvet olarak alacağı parayı nakit olarak elden almaktadır. Bunları belediyede odasında almaktadır. Bu paralar duruma göre kah üzerimde, kah pasta kutusuna konularak verilmekteydi” dediği belirtildi.

‘TOPLAM 3 MİLYON 300 BİN LİRALIK ÇEK VERDİM’

Emin Adanur, yapı denetim firması sahibi Tamer İşler’in, Turgay Erdem'in sağ kolu olduğunu, Erdem'in istediği meblağı onun üzerinden kendisine ilettiğini ve 3 milyon liranın üzerinde banka çekini rüşvet olarak verdiğini öne sürerek, şunları söyledi

Emin Adanur

“Turgay Erdem bazı alacak olduğu rüşvetleri bu Tamer İşler’in adı ve namı ile almaktadır. Böylece yapılacak olan tespitlere perdeleme yapmaktadır. 2019-2022 yılları arasında toplam 3 milyon 300 bin liralık çeki Tamer İşler’e verdim. Tamer’e çekleri vermemin akabinde projelerim onaylandı. Nilüfer ilçesinde bu tarzda 2 binin üzerinde proje vardır. Ben tüm bunları bu rant elde eden rüşvet çarkının içerisinde olduğum için bilmekteyim. Ben de suç örgütünün içerisinde yer aldım. Benim de bir firmam vardı. Ben de rüşvet verdim. Yine inşaat firmamın olması sebebi ile diğer inşaat firmaları ile temas kurdum. Bu kurduğum temaslar ile değişik inşaat firmalarından değişik meblağlarda paralar aldım. Aldığım bu paraları da suç örgütündeki şahıslara dağıttım.”

SIĞINAKLAR DÜKKANA ÇEVRİLMİŞ

Nilüfer ilçesindeki 23 Nisan Mahallesi'nden bir örnek veren Emin Adanur’un, emsal artışı sayesinde fazladan 140 daire yapıldığını belirttiği kaydedilen iddianamede alınan beyanlar kapsamında, Erdem'in belediye başkanı olarak görev yaptığı dönemde Ataevler Mahallesi'ndeki bir inşaatın sığınaklarının rüşvet karşılığı dükkana çevrildiği iddiası da yer aldı.

RÜŞVET MESAJLARI İDDİANAMEDE

Sanıkların telefonlarında yapılan incelemelerde, rüşvet sürecine ilişkin olduğu belirtilen mesajlaşmalar da iddianameye girdi. Tutuksuz sanıklardan Ersel Ç.'nin el konulan telefonuna ilişkin hazırlanan ön inceleme raporunda, “Daha geçen hafta sana söyledim. 'Bu çeklerden dolayı bize de bulaşır' diye terasta, derinleşir bu iş. Daha diğer çeklere de sıra gelirse sen de sabah namazlarında bekle kapıyı, diğer işlere de bulaşacak ondan ona bence. Gümüştepe'de villada oturdu memurken” şeklinde yazışmaların bulunduğu kaydedildi.

ESKİ BAŞKANIN 192 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, ‘Örgüt lideri’ Turgay Erdem ile ‘Örgüt yöneticileri’ Tamer İşler ve Ayşegül Erkol’'un 2018-2024 yıllarındaki eylemleri nedeniyle ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme’ suçundan 10'ar yıla kadar hapis, ‘Rüşvet almak’ suçundan 11 kez 12'şer yıla kadar hapis ve ‘İmar kirliliğine neden olma’ suçundan 10 kez 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer sanıkların da ‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘Rüşvet almak’, ‘Rüşvet vermek’, ‘Rüşvet suçunun işlenmesine aracılık etmek’, ‘İmar kirliliğine neden olmak’ gibi suçlardan cezalandırılması talep edildi. Sanıkların yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.