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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım 2025'te bir parfüm imalathanesinde meydana gelen ve 7 kişinin yaşamını yitirdiği faciaya ilişkin hazırlanan müfettiş raporunda yer alan ifadeler, ilçedeki kaçak yapılaşmanın boyutunu gözler önüne serdi.

T24 yazarı Tolga Şardan'ın köşe yazısında aktardığı bilgilere göre, olayın ardından ilçeye gelen İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri, ön inceleme kapsamında dönemin Dilovası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Cihan Sorgucu'nun ifadesine başvurdu.

"İLÇENİN YÜZDE 95'İ KAÇAK YAPI"

Sorgucu, ifadesinde Dilovası'ndaki yapılaşmanın uzun yıllardır çözülemeyen kronik bir sorun olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dilovası ilçesi yoğun göç ile oluşmuş, Türkiye'nin birçok bölgesi gibi yoğun kaçak yapılaşmanın olduğu bir ilçedir. Merkezinde bulunan mevcut yapı stoğunun yaklaşık yüzde 95'i kaçak yapı statüsünde olup imar mevzuatına aykırı yapılardır."

Sorgucu, ilçede yalnızca konutların değil kamu yapılarının da ruhsatsız olduğunu ifade ederek, "Örneğin, Dilovası ilçesi genelinde 34 cami bulunmaktadır. Bu camilerin 29'u 'ruhsatsız' ve 'kaçak yapı' statüsündedir. Aynı şekilde, ilçe emniyet müdürlüğü gibi pek çok kamu yapısı da 'kaçak yapı' statüsündedir." dedi.

"30 YIL ÖNCE ALINAN YIKIM KARARLARI UYGULANMADI"

Eski Yapı Kontrol Müdürü, belediyede yıllardır uygulanmayı bekleyen yüzlerce yıkım kararı bulunduğunu belirtti. "Belediyenin kuruluşundan itibaren günümüze kadar kaçak yapı işlemi yapılmış ve yıkım kararı alınmış yüzlerce kaçak yapı dosyası bulunmaktadır. Halihazırda belde belediyesi süreci de dahil olmak üzere 30 yıl önce yıkım kararı alınmış ancak günümüze kadar bütçe imkansızlıkları ve teknik imkanları yetersizliğinden dolayı yıkımı gerçekleştirilememiş dosyalar bulunmaktadır." dedi.

Yangının yaşandığı binanın da benzer durumda olduğunu belirten Sorgucu, ilçede aynı riskleri taşıyan çok sayıda yapı bulunduğunu söyledi.

"MOBBİNGE UĞRADIM"

Sorgucu, ifadesinde görev yaptığı dönemde dönemin Belediye Başkanı Hamza Şayir tarafından sistematik baskıya maruz kaldığını da öne sürdü.

İfadesinde şu sözlere yer verdi:

"2019 yılında yapılan yerel seçimler sonucunda Hamza Şayir belediye başkanı olarak göreve geldi. Göreve başladığı ilk aylardan itibaren tarafıma sürekli baskı yaptı. Mobbinge maruz kalarak görevimi kanunlara uygun olarak yapmamı engelledi."

Kaçak yapılara yönelik işlem yapmak istediğinde görevden alındığını iddia eden Sorgucu, özellikle başkanın yakınına ait olduğu öne sürülen bir yapı nedeniyle yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ancak burada da görevimi yasalara ve kanunlara uygun olarak yapmaya çalışırken, kendi yakın arkadaşına ait olan kaçak yapıya tutanak tutmama engel olmak için Yapı Kontrol Müdürlüğü'nden alarak görevimi yapmama mani oldu."

"BİR TUTANAK TUTARKEN BİLE GÖREVDEN ALINDIM"

Sorgucu, kaçak yapıların yıkılmasının neden gerçekleştirilemediğini ise şu sözlerle anlattı:

"Bırakın herhangi bir yapıyı yıkmayı, bir tutanak tutarken bile 15 dakika içinde ikaz edilmeden, sorgulanmadan, suçumun ne olduğu belirtilmeden görevden alındığım bir ortamda, bir kaçak yapıyı yıkmak imkansız hale gelmişti."

MÜFETTİŞ RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN TESPİT

Köşe yazısında aktarılan bilgilere göre müfettişlerin tespitlerinde, 7 kişinin yaşamını yitirdiği yangının meydana geldiği iş yerinin hem kaçak hem de ruhsatsız olduğu, bina hakkında 25 Ağustos 2021 tarihinde yıkım kararı bulunmasına rağmen bu kararın uygulanmadığı belirtildi.

Yazıda, söz konusu durum nedeniyle yalnızca önceki belediye yönetiminin değil, mevcut yönetimin sorumluluğunun da tartışılması gerektiği değerlendirmesine yer verildi.