Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Nevşehir’de üniversite–kamu iş birliğiyle örnek bir proje hayata geçiriliyor. Dr. Anıl Evci öncülüğünde ve Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek çalışma kapsamında, Kayaşehir peyzaj düzenlemeleri Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencilerinin bitirme projelerine konu olacak. Amaç; kentsel dönüşüm sürecini bilimsel altyapı ile güçlendirmek ve sürdürülebilir kamusal alanlar oluşturmak.

Nevşehir’de yerel yönetim ile üniversite arasında kurulan iş birliği, kentsel tasarım alanında dikkat çeken bir modeli ortaya koyuyor. Kayaşehir çevresinde planlanan peyzaj düzenleme ve tasarım çalışmaları, akademik üretimle sahadaki uygulama tecrübesini buluşturacak. Proje, hem genç peyzaj mimarlarının mesleki gelişimine katkı sağlayacak hem de şehrin önemli yaşam ve turizm alanlarından biri olan Kayaşehir’in daha nitelikli bir kimliğe kavuşmasına zemin hazırlayacak.

“BİLİMSEL BİLGİ İLE UYGULAMA DENEYİMİ BULUŞUYOR”

Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Emre Becerir, üniversite ile gerçekleştirilen koordinasyonun kent adına önemli bir adım olduğunu belirtti.

Becerir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bilimsel bilgi ile sahadaki uygulama deneyimini bir araya getirerek Kayaşehir’de daha nitelikli, sürdürülebilir ve kimlikli peyzaj alanları oluşturmayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimizin projelerinin doğrudan kente dokunacak olması ayrıca kıymetli.”

Bu yaklaşımın, yalnızca estetik düzenleme değil; aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik, yerel dokuya uyum ve uzun vadeli kent planlaması açısından da stratejik önem taşıdığı ifade ediliyor.

PROJELER BİTİRME ÇALIŞMASI KAPSAMINDA HAZIRLANACAK

Yapılan planlamaya göre Kayaşehir peyzaj bölgelerinde yürütülmesi öngörülen tasarım çalışmaları, üniversite öğrencilerinin bitirme projeleri kapsamında ele alınacak.

Öğrenciler;

Bölgenin doğal yapısını,

Tarihi ve kültürel dokusunu,

Mevcut kullanım alışkanlıklarını,

Turizm potansiyelini

analiz ederek sürdürülebilir ve uygulanabilir tasarım önerileri geliştirecek.

Akademik danışmanlık süreciyle şekillenecek projelerin, belediyenin yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmalarına alternatif ve bilimsel temelli fikirler sunması bekleniyor.

KAYAŞEHİR İÇİN YENİ BİR KİMLİK ARAYIŞI

Nevşehir’in önemli turizm destinasyonlarından biri olan Kayaşehir, son yıllarda yürütülen dönüşüm ve çevre düzenleme projeleriyle dikkat çekiyor. Üniversite iş birliğiyle geliştirilecek peyzaj tasarımlarının, bölgenin doğal ve tarihi karakterini ön plana çıkaran, ziyaretçi deneyimini artıran ve kamusal kullanım kalitesini yükselten bir anlayışla hazırlanacağı belirtiliyor.

Bu modelin, yerel yönetim ile akademik kurumlar arasında sürdürülebilir iş birliklerine örnek teşkil edebileceği değerlendiriliyor.

GENÇ MİMAR ADAYLARI SAHAYA ÇIKIYOR

Proje, yalnızca bir çevre düzenleme çalışması değil; aynı zamanda uygulamalı eğitim modeli olarak da öne çıkıyor.

Öğrencilerin hazırladığı projelerin doğrudan kentsel uygulamalara katkı sunma ihtimali, akademik üretimin somut çıktıya dönüşmesi açısından önem taşıyor. Bu durum, genç peyzaj mimarı adaylarının mesleki özgüvenini ve saha deneyimini artıracak bir adım olarak görülüyor.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Hazırlanacak projelerin değerlendirme sürecinin ardından uygulanabilir bulunan tasarımların belediyenin planlama takvimine dahil edilmesi bekleniyor.

Bu iş birliğinin ardından, Nevşehir’de üniversite–kamu koordinasyonunun farklı alanlarda da genişletilmesi gündeme gelebilir.

Kayaşehir’de başlayacak bu çalışma, bilimsel altyapı ile şekillenen kentsel tasarım anlayışının sahaya nasıl yansıyacağını ortaya koyacak önemli bir örnek olarak takip edilecek.