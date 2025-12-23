Yeniçağ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik'in Osmaneli Belediyesi tarafından ilçeye yeni halı sahalar kazandırıldı.

Bu kapsamda son olarak Camikebir Mahallesi Teko üstünde yapımı tamamlanan yeni halı saha ile ilçeye bir spor alanı daha eklendi.

Şehit Osman Er Parkı’na, Osmaneli Anaokulu yanına ve TOKİ bölgesine kazandırılan halı sahalarla birlikte, çocukların ve gençlerin spor yapabileceği, ilçeye değer katan yeni yeşil alanlar Osmaneli’ye kazandırılmaya devam ediyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "Osmaneli Belediyesi olarak sporun ve sağlıklı yaşamın yanında olmaya kararlıyız." dedi.