Olay, Kaynarca ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Bir ikametin içerisine yılan girdiğini fark eden ev sakinleri, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kaynarca Belediyesi personeli Yılmaz Üstün, evin içerisinde dolaşan ve tedirginlik oluşturan yılanı elleriyle yakaladı. Yılan ardından doğal ortamına geri bırakıldı.
Yaşananlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Belediye personeli eve giren yılanı çıplak elle yakaladı
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Olay, Kaynarca ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Bir ikametin içerisine yılan girdiğini fark eden ev sakinleri, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kaynarca Belediyesi personeli Yılmaz Üstün, evin içerisinde dolaşan ve tedirginlik oluşturan yılanı elleriyle yakaladı. Yılan ardından doğal ortamına geri bırakıldı.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir evin içine giren yılan paniğe neden oldu. İhbar üzerine adrese gelen belediye personeli, yılanı çıplak elle yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Kaynarca ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Bir ikametin içerisine yılan girdiğini fark eden ev sakinleri, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kaynarca Belediyesi personeli Yılmaz Üstün, evin içerisinde dolaşan ve tedirginlik oluşturan yılanı elleriyle yakaladı. Yılan ardından doğal ortamına geri bırakıldı.
Kaynak: İHA
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