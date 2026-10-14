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Kaynak: Haber Merkezi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ekim ayı meclis toplantısında, CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile Yeni Partili Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler arasında tartışma yaşandı. Sert ifadelerin kullanıldığı tartışmanın ardından toplantıya ara verildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ekim ayı son oturumunda, Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi üyeliği seçimi sırasında gerginlik yaşandı.

Seçim öncesinde AKP ile iş birliği yapıldığı yönündeki suçlamalar, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler arasında tartışmaya neden oldu.

"AK PARTİ'YE GEÇ DE KURTULALIM SENDEN!"

Tartışma sırasında Ahmet Akın'ın Ali Kemal Deveciler'e yönelik "Tiyatro bitince haber ver" sözleri tansiyonu yükseltti.

Deveciler ise Akın'a hitaben "AK Parti'ye geç de kurtulalım senden!" ifadelerini kullandı.

"BİZDEN ÖNCE AK PARTİ'YLE GÖRÜŞÜYORSUN"

Bu sözlerin ardından Ahmet Akın, Deveciler'e "Ali Kemal abi, bizden önce AK Parti'yle görüşüyorsun" diyerek karşılık verdi.

İki belediye başkanı arasında yaşanan sözlü tartışmanın ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısına ara verildi.