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Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ bünyesinde görev yapan toplam 1662 personel, yeni promosyon anlaşmasından faydalanacak. Anlaşma kapsamında çalışanlara 95 bin TL nakit ödeme ve 5 bin TL para puan desteği verilecek.

6 BANKANIN KATILDIĞI İHALE SONUÇLANDI

6 bankanın katıldığı ihale süreci sonunda en yüksek teklifi Ziraat Bankası sundu. Haftanın ilk gününde düzenlenen imza törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Ziraat Bankası Muğla Şube Müdürü Çınar Uzun katıldı.

“ÖNCEKİ DÖNEMİN 6 KATINDAN FAZLA”

Başkan Ahmet Aras, önceki promosyon anlaşmasının 15 bin 600 TL olduğunu hatırlatarak, yeni anlaşmanın 6 katından fazla artış sağladığını belirtti. Aras, personelin ekonomik olarak desteklenmesinin hizmet kalitesine de olumlu yansıyacağını ifade etti.

PROMOSYON SÜRESİ 42 AY OLARAK BELİRLENDİ

Yeni promosyon anlaşmasının süresi 42 ay olarak planlandı. Bu sürenin, ilerleyen dönemde daha geniş personel gruplarının da dahil edilmesi ve daha güçlü anlaşmalar yapılabilmesi amacıyla belirlendiği açıklandı.

ZİRAAT BANKASI’NDAN 5 BİN TL EK DESTEK

Ziraat Bankası Muğla Şubesi, köklü geçmişine atıfta bulunarak anlaşmaya 5 bin TL para puan desteği ekledi. Böylece toplam promosyon tutarı 100 bin TL’ye ulaştı.

TEMİZ ENERJİ YATIRIMLARINA DA KATKI

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ziraat Bankası’nın sadece promosyon anlaşmasında değil, aynı zamanda MUSKİ’nin yürüttüğü temiz ve yenilenebilir enerji projelerinde de önemli bir finansman desteği sağladığını belirtti.

İmza töreni, karşılıklı iyi niyet mesajlarının ardından protokolün resmen imzalanmasıyla sona erdi.