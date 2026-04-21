Ordu’nun Aybastı ilçesinde belediye binasında bir kişi, belediye başkanının sekreterini satırla yaraladı. Mynet'ten alınan haberdeki iddiaya göre, Aybastı Belediyesine giden Yusuf Doğan isimli şüpheli, belediye çalışanı ve başkanın sekreteri olduğu öğrenilen Adem Demirkale’ye sorular sordu. Doğan, Demirkale arkasını döndüğü sırada Demirkale'nin başına satırla vurdu.

Satırlı saldırı sonucu ağır yaralanan Demirkale, ambulansla Fatsa’daki bir hastaneye kaldırıldı. Saldırgan gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"ALÇAK BİR SALDIRI"

Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, yapılan saldırıya tepki gösterdi. Gündoğar, "Kamu hizmetini fedakârca sürdüren çalışma arkadaşımıza yönelen bu saldırı, sadece bireysel bir şiddet eylemi değil; devlet ciddiyetine, kamu düzenine ve toplumsal huzura yapılmış açık bir saldırıdır. Şükürler olsun ki personelimizin sağlık durumu iyidir. Ancak yaşanan bu vahim olay, asla sıradanlaştırılamaz ve görmezden gelinemez. Bu çirkin saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, failin hak ettiği en ağır cezayı alması ve benzer hadiselerin bir daha yaşanmaması adına sürecin sonuna kadar kararlılıkla takipçisi olacağız" dedi.

