Kamuoyunda 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası' olarak bilinen 200 sanıklı yargılama başladı. Sanıklar arasında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da bulunuyor.

SALONDAN KARE

Öte yandan duruşma salonundan bir kare sosyal medyada dolaşıma girdi. Görüntüde Zeydan Karalar'ın salondakileri selamladığı görülüyor. Karalar'ın yanında da Rıza Akpolat ve diğer belediye başlanları da bulunuyor.