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Samsun merkezli 6 ilde telefonla aradıkları kişileri, kendilerini Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 6 şüpheli, gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları arayıp kendilerini Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan olarak tanıtıp yardım kampanyası düzenlediğini öne sürerek para toplayan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun merkezli Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Bartın ve Diyarbakır’da düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli, gözaltına alındı. 1 şüphelinin ise başka bir dolandırıcılık suçundan cezaevinde olduğu belirtildi.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin aramalarda; tüfek, çok sayıda cep telefonu ile dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin, ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi hazırlanacağını söyleyerek para talep ettikleri ve bu yöntemle 4 ayrı olayda 310 bin lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.