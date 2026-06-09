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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun'un bulunduğu makam aracı bir bisikletliye çarptı. Kazada yaralanan vatandaş tedavi altına alındı.

Kaza, Samsun-Sinop kara yolu üzerinde bulunan Duru Düğün Salonu önünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Sinop yönüne seyir halinde olan ve direksiyonunda makam şoförü Orhan Y.'nin bulunduğu 57 FE 001 plakalı resmi araç, yaya geçidinden bisikletiyle geçmeye çalışan 60 yaşındaki Sabri B.'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bisikletinden savrulan Sabri B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı bisikletli ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kaza sırasında araçta Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun'un da bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.