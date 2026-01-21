Dün DEM Parti'nin grup toplantısı sonrasında yaşanan olaylar, ikinci gününde de devam ediyor. Meydana gelen taşkınlıklarda 6 gazetecinin de gözaltına alındığı belirtilirken, Iğdır'da başlayan protestolarda 3 polis yaralandığı, Iğdır Belediye Eş Başkanı Nejla Kum'un arasında bulunduğu 48 kişi gözaltına alındı.

Suriye'de Şam hükümeti ile SDG arasında çıkan çatışmalardan sonra Ankara'dan Ahmed Şara'ya verilen destek DEM Parti tarafından sert dil ile eleştirildi. Bu eleştirilerden sonra DEM Parti dünkü grup toplantısını son dakika kararı ile Suriye sınırındaki Nusaybin'de yaptı.

Kitlesel yürüyüşten sonra gerçekleşen konuşmalarda eş başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Erdoğan ve Bahçeli'ye çok sert sözler sarf etti. Eş başkanların konuşması sırasında sınır hattına gitmek isteyenlere polis müdahale etti.

Sonraki saatlerde büyüyen olaylarla beraber Türk bayrağı gönderden indirildi ve bayrağa saldırı yapıldı. Siyaset gündemini bir anda değiştiren bu olayın ardından DEM Parti ve siyasilerden açıklamalar geldi.

Bayrak ile sorunu olmadıklarını kaydeden DEM Parti'nin yanı sıra Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonrasında bugün 14 kişi gözaltına alındı.

GÖZALTILAR VAR

Dünkü gerginliklerin ve bayrak saldırılarının ardından DEM Parti bugün Nusaybin'de bir yürüyüş daha yapacaklarını ve buna Tuncer Bakırhan'ın da buna eşlik edeceğini duyurdu. Nusaybin'deki ikinci gün yürüyüşünde bugün yeniden gerginlik çıktı.

Yürüyüşe katılanlara polis müdahalesi yapılırken polise de taş atıldığı kameralara yansıdı. Gerginlikler devam ederken 6 gazetecinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Rudaw ve Dicle Fırat Gazeteciler Derneği tarafından yapılan açıklamada: Dernek eş başkanı Kesira Önel ile; gazeteciler Ferhat Akıncı, Pelşin Çetinkaya, Muhammed Demircan, Muhammed Ali Yolmaz ve Heval Önkol ve Fahrettin Kılıç'ın gözaltına alındığı bildirildi.

IĞDIR DA 3 POLİS YARALANDI

Nusaybin'in yanı sıra Iğdır'da devam eden protestolar nedeniyle 3 polis yaralandı, DEM Parti Iğdır İl Eş Başkanı Deniz Kaynar ve Iğdır Belediye Eş Başkanı Nejla Kum'un arasında bulunduğu 48 kişi gözaltına alındı.