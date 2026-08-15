Subaşı Belediye Başkanı Göksel Tüfekçi, belde girişindeki babasına ait tarlada bozayı görüldüğünü bildirdi. Belediye Başkanı Tüfekçi, vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Belediye başkanı uyardı: “Görürseniz vakit kaybetmeden 112'yi arayın” - Resim : 1

Tüfekçi, sanal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, "Beldemiz girişinde, babama ait tarla kenarında bozayı görüldüğü tespit edilmiştir.

Bolu Mengen’de bozayı ve yavruları doğa gezgini tarafından görüntülendiBolu Mengen’de bozayı ve yavruları doğa gezgini tarafından görüntülendiGündem

Vatandaşlarımızın özellikle tarla ve kırsal alanlarda dikkatli ve tedbirli olmalarını, ayıya yaklaşmamalarını ve karşılaşmaları halinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermelerini önemle rica ediyorum. Lütfen dikkatli olalım, can güvenliğimizi riske atmayalım” ifadelerini kullandı.

Belediye başkanı uyardı: “Görürseniz vakit kaybetmeden 112'yi arayın” - Resim : 3