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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Temmuz ayı meclis gündeminde ele alınan konulara ilişkin meclis üyelerine bilgiler verdi.

Gündem maddeleri içinde yer alan ve yeni araç alımlarıyla nakdi desteğin ele alındığı toplantıda Başkan Subaşı, ‘’Belediyemiz bünyesine yeni araçlar yanı sıra nakdi destekler sağladık’’ ifadelerini kullandı.

Bilecik Belediyesi hizmetlerinde kullanılmak üzere malzemelerin yükleme, boşaltma ve taşıma işlemlerinin daha güvenli, hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla forklift ihtiyaçları olduğunu hatırlatan Başkan Subaşı, teknik şartlara uygun olmak kaydıyla sıfır veya ikinci el bir adet forklift satın alacakları bilgisini paylaştı.

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNDEN BİR MİLYON NAKDİ DESTEK

Başkan Subaşı toplantıda ayrıca Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına olası afet durumları ile kaza ve acil durum olaylarında kullanılmak üzere araç taleplerini ilettiklerini belirterek, yapılan incelemeler sonrasında Bilecik Belediyesi tarafından kullanılmak üzere bir milyon nakdi destek aldıklarını belirtti.

Mecliste görüşülen gündem maddesi oy birliğiyle kabul edilirken, Başkan Subaşı yapılan destek dolayısıyla duyduğu memnuniyeti belirtti.

Temmuz ayı meclis toplantısında ek gündem maddesi olarak görüşülen konu kapsamında ayrıca Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’na Bilecik Belediyesi’nin Aksa Bilecik Bolu Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketinde %1,76 oranındaki hissesine ilişkin olarak Belediye Başkanlığını temsil etmek ve tüm iş ve işlemleri yapmak üzere ve ayrıca Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğinde hisse sahibi Belediye Başkanlığını temsil etme yetkisi verildi.

Yetki kapsamında ayrıca yapılacak toplantılarda tüm maddeler hakkında oy kullanmaya, beyanda bulunmaya, yönetim kurulu üyesi seçmeye, seçilmeye, toplantıya katılamayacak olması halinde dilediği kişiyi yetkilendirmeye münferiden yetkili olarak; Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ile Belediye Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan’ın yetkilendirilmeleri hususu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.