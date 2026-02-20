Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, ifade vermek üzere bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na geldi. Denizli’nin ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından saç ve kan örneği alınması için Adli Tıp Kurumuna (ATK) sevk edildi.

Lâl Denizli'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı. Denizli, savcılıkta verdiği ifadede hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Sormuş olduğunuz Gizli Kalsın, Easy, Kütüphane, Sumahan adlı mekanlardan Gizli Kalsın ve Kütüphane adlı mekanları biliyorum. Gizli Kalsın adlı mekana yaklaşık 10 sene önce üniversite öğrencisi olduğum dönemde gitmişliğim vardır. Kütüphane adlı mekana yaklaşık 3 ay önce avukatım Baran Kaya ile bir toplantıdan çıktıktan sonra Kütüphane isimli mekanın restoran kısmına gittim. Gece kulübü kısmına çıkmadım, yemek yiyerek buradan ayrıldım. Burada uyuşturucu maddeyle ilgili görgüm, bilgim olmadı. Burada alkol dahi tüketmedik" sözlerini sarf etti.

Denizli, bahsi geçen partilere hiçbir zaman katılmadığını ifade ederek, "Edis Görgülü isimli kişiyi eski tanırım. Bu kişi 2024 yılında Ot Festivalinde sahneye çıkan 3 sanatçıdan biriydi. Sanatçıları her yıl ot festivalinin seçici kurulu belirler. Ücretinin ne olduğunu bilmiyorum. Sanatçı ödemeleri, belediye tarafından değil organizasyonu yapan firma tarafından karşılanır. Benim bu firmaya herhangi bir şekilde müdahale etme durumum olamaz bu nedenle rakamlar konusunda bilgim yoktur. Emrah Bağdatlı ve Murat Ongun isimli kişilerden sadece Murat Ongun'u tanırım. Benim bu kişilerden Murat Ongun ile siyasi etkinlikler dışında herhangi bir görüşmüşlüğüm yoktur" dedi.