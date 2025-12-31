Yeni yıla saatler kala karlı hava Türkiye'de çoğu ili esir aldı. Adıyaman beyaza bürünürken soğuk hava vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin vatandaşlara sıcak çorba dağıttığı görüntüleri "Kar suyu toprağa, sıcak çorbamız cana bereket" diyerek kişisel sosyal medya hesabında paylaştı.

Tutdere kaplara doldurulan sıcak çorbaları vatandaşlara tek tek elleriyle ikram etti. Sosyal medyada viral olan videoya "Yüreği güzel insan, anlaşıldı bir sonraki seçimi kafaya koydun %80 ile kazanacaksın Başkan" yorumları yağdı.