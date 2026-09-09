Belediye başkanı CHP’den YENİ Parti’ye geçti: Cumhur İttifakı oturuma katılmadı

Yüceer, "Beğenmiyorlarsa eleştirebilirler, yanlış buluyorlarsa karşı çıkabilirler, eksik görüyorlarsa öneride bulunabilirler. Ancak meclisten kaçarak, şu gördüğünüz sandalyeleri boş bırakarak Tekirdağ’ın sorunlarını çözemezsiniz. Tekirdağ’ın sorunları tatil yapmıyor; sanayi, tarım, çevre, altyapı ve ulaşım bekliyor. Bizim çokça toplanmamız ve mesai harcamamız gerekirken meclis çalıştırılmıyor” sözlerini sarf etti.