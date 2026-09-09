Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi, iki aylık tatil döneminden sonra şehrin çözüm bekleyen 131 gündem maddesini karara bağlamak üzere bir araya geldi.
Belediye başkanı CHP’den YENİ Parti’ye geçti: Cumhur İttifakı oturuma katılmadı
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer’in CHP’den ayrılarak YENİ Parti’ye geçmesinden sonra toplanan ilk meclis oturumu, partilerin çoğunluğunun katılmaması nedeniyle ertelendi.Kaynak: Haber Merkezi
CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer yönetiminde gerçekleştirilen oturuma; CHP, AKP, MHP ve bağımsız meclis üyelerinin büyük bölümü katılım göstermedi. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması sonrası toplantı ileri bir tarihe ertelendi.
Yalnızca Yeni Parti grubunun eksiksiz katıldığı oturumun açılamaması üzerine açıklamada bulunan Başkan Dr. Candan Yüceer, boykot kararını "siyasi sorumsuzluk" olarak değerlendirdi.
‘SANDALYELERİ BOŞ BIRAKARAK SORUN ÇÖZEMEZSİNİZ’
Seçilmiş yerel yöneticilerin halka karşı sorumluluk taşıdığını hatırlatan Yüceer, eleştirilerin meclis çatısı altında dile getirilmesi gerektiğini söyledi.
Yüceer, "Beğenmiyorlarsa eleştirebilirler, yanlış buluyorlarsa karşı çıkabilirler, eksik görüyorlarsa öneride bulunabilirler. Ancak meclisten kaçarak, şu gördüğünüz sandalyeleri boş bırakarak Tekirdağ’ın sorunlarını çözemezsiniz. Tekirdağ’ın sorunları tatil yapmıyor; sanayi, tarım, çevre, altyapı ve ulaşım bekliyor. Bizim çokça toplanmamız ve mesai harcamamız gerekirken meclis çalıştırılmıyor” sözlerini sarf etti.
‘SİYASİ PAZARLIKLARIN YÜRÜTÜLECEĞİ BİR ALAN DEĞİL’
Yüceer, "Tekirdağ’ın sorunları siyasi hesaplara kurban edilemez. Bu meclis kimsenin kişisel ikbal hesaplarının yapılacağı, siyasi pazarlıkların yürütüleceği bir alan değildir; doğrudan Tekirdağ halkının meclisidir" diye konuştu.
CHP’NİN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNDE DİKKAT ÇEKEN MESAJ
9 Eylül’ün CHP’nin kuruluşunun 103’üncü yıl dönümü olduğunu hatırlatan Yüceer, konuşmasının bir bölümünde Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluş ruhuna ve Mustafa Kemal Atatürk’e de atıfta bulundu.
“Atamız hiç merak etmesin. Kuruluş ruhuna sahip çıkmaya, Atatürk’ün yolunda yürümeye, Cumhuriyet’in ışığından ayrılmamaya, demokrasiye, insan haklarına ve özgürlüklere sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
KAÇ KİŞİ YENİ PARTİ'YE KATILDI?
64 üyeli Büyükşehir Meclisi'nde CHP'nin 42 Meclis üyesi bulunuyordu. Son durumda YENİ Parti'ye Başkan Yüceer ile birlikte 28 Meclis üyesi katıldı.