Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Belediye başkanı çağrı yaptı: Bu köye taşınana bedava hem ev hem iş fırsatı

Belediye başkanı çağrı yaptı: Bu köye taşınana bedava hem ev hem iş fırsatı

Nüfus kaybıyla karşı karşıya kalan küçük bir köy, boş kalan evler ve iş imkanları için yeni sakinler arıyor. Belediye başkanı, sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıyla özellikle aileleri ve kırsalda yaşamak isteyenleri davet etti.

Kaynak: Haber Merkezi
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Belediye başkanı çağrı yaptı: Bu köye taşınana bedava hem ev hem iş fırsatı - Resim: 1

Nüfus kaybı yaşayan küçük yerleşim yerleri, yeni sakinler bulmak için farklı yöntemlere başvuruyor.

Yaklaşık 200 nüfuslu bir köyde belediye başkanı, boş konutlar ve iş imkanları için sosyal medya üzerinden çağrı yaptı.

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Belediye başkanı çağrı yaptı: Bu köye taşınana bedava hem ev hem iş fırsatı - Resim: 2

BOŞ EVLER İÇİN ÇAĞRI YAPILDI

Köy Belediye Başkanı, yayımladığı video mesajda beldede boş konutların bulunduğunu belirtti.

Kamu hizmetlerinin ve yerel ekonominin sürdürülebilirliği için köyün yeni nüfusa ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

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Belediye başkanı çağrı yaptı: Bu köye taşınana bedava hem ev hem iş fırsatı - Resim: 3

Başkan, kırsal bölgelerde iş fırsatlarının bulunmadığı yönündeki algının gerçeği yansıtmadığını savundu.

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Belediye başkanı çağrı yaptı: Bu köye taşınana bedava hem ev hem iş fırsatı - Resim: 4

OKUL VE SAĞLIK HİZMETLERİ VAR

Belediye Başkanı, köyde okul, sağlık hizmetleri ve sosyal imkanların erişilebilir durumda olduğunu söyledi.

Buna rağmen bölgeye yeni ailelerin taşınma oranının düşük kaldığı belirtildi.

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Belediye başkanı çağrı yaptı: Bu köye taşınana bedava hem ev hem iş fırsatı - Resim: 5

Kanyon ve çevresindeki doğal alanlar nedeniyle her yıl turist çeken köyde, uzun süredir boş kalan konutların yeniden değerlendirilmesi hedefleniyor.

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Belediye başkanı çağrı yaptı: Bu köye taşınana bedava hem ev hem iş fırsatı - Resim: 6

EVLER DÜŞÜK MALİYETLE KİRALANABİLİYOR

Haberde yer alan bilgilere göre, atıl durumdaki evlerin düşük maliyetle kiralanması ya da restore edilmesi mümkün.

Bu durumun özellikle uzaktan çalışanlar, kalabalık şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler ve huzurlu bir yaşam arayan aileler için alternatif sunduğu ifade ediliyor.

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Belediye başkanı çağrı yaptı: Bu köye taşınana bedava hem ev hem iş fırsatı - Resim: 7

KIRSALA DÖNÜŞ YENİDEN GÜNDEMDE

Avrupa’nın farklı bölgelerinde benzer demografik sorunlar yaşanırken, pandemi sonrası dönemde bazı kırsal yerleşimlerinsınırlı düzeyde de olsa göç almaya başladığı bildirildi.

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Belediye başkanı çağrı yaptı: Bu köye taşınana bedava hem ev hem iş fırsatı - Resim: 8

Kamu kurumları kırsal konutların restorasyonu ve kiralanmasını desteklemek için çalışmalar yürütürken, çeşitli dernekler de köylerin altyapı ve bağlantı imkanlarını öne çıkaran tanıtım faaliyetleri sürdürüyor.

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Belediye başkanı çağrı yaptı: Bu köye taşınana bedava hem ev hem iş fırsatı - Resim: 9

KÖYDE İŞ GÜCÜ AÇIĞI VAR

Bölgede ekonomi ağırlıklı olarak tarım, hayvancılık, badem ve zeytinyağı üretimi ile ormancılığa dayanıyor.

Ancak köyde nitelikli iş gücü eksikliği yaşanıyor.

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Belediye başkanı çağrı yaptı: Bu köye taşınana bedava hem ev hem iş fırsatı - Resim: 10

Belediye başkanı Virgilio Anton; inşaat ustası, elektrikçi, su tesisatçısı gibi zanaatkarların yanı sıra yaşlı nüfusa yönelik bakım elemanlarına da ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

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Belediye başkanı çağrı yaptı: Bu köye taşınana bedava hem ev hem iş fırsatı - Resim: 11

ÇAĞRININ YAPILDIĞI ÜLKE BELLİ OLDU

Yeni sakinlerine ev ve iş imkanı sunmak isteyen köyün İspanya’da bulunduğu öğrenildi.

Çağrının yapıldığı yerin, Cuenca vilayetine bağlı Serrania Baja bölgesindeki Santa Cruz de Moya köyü olduğu belirtildi.

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