Belediye başkanı çağrı yaptı: Bu köye taşınana bedava hem ev hem iş fırsatı

Nüfus kaybı yaşayan küçük yerleşim yerleri, yeni sakinler bulmak için farklı yöntemlere başvuruyor.
Yaklaşık 200 nüfuslu bir köyde belediye başkanı, boş konutlar ve iş imkanları için sosyal medya üzerinden çağrı yaptı.
Nüfus kaybı yaşayan küçük yerleşim yerleri, yeni sakinler bulmak için farklı yöntemlere başvuruyor.
Yaklaşık 200 nüfuslu bir köyde belediye başkanı, boş konutlar ve iş imkanları için sosyal medya üzerinden çağrı yaptı.
BOŞ EVLER İÇİN ÇAĞRI YAPILDI
Köy Belediye Başkanı, yayımladığı video mesajda beldede boş konutların bulunduğunu belirtti.
Kamu hizmetlerinin ve yerel ekonominin sürdürülebilirliği için köyün yeni nüfusa ihtiyaç duyduğunu ifade etti.
Başkan, kırsal bölgelerde iş fırsatlarının bulunmadığı yönündeki algının gerçeği yansıtmadığını savundu.
OKUL VE SAĞLIK HİZMETLERİ VAR
Belediye Başkanı, köyde okul, sağlık hizmetleri ve sosyal imkanların erişilebilir durumda olduğunu söyledi.
Buna rağmen bölgeye yeni ailelerin taşınma oranının düşük kaldığı belirtildi.
Kanyon ve çevresindeki doğal alanlar nedeniyle her yıl turist çeken köyde, uzun süredir boş kalan konutların yeniden değerlendirilmesi hedefleniyor.
EVLER DÜŞÜK MALİYETLE KİRALANABİLİYOR
Haberde yer alan bilgilere göre, atıl durumdaki evlerin düşük maliyetle kiralanması ya da restore edilmesi mümkün.
Bu durumun özellikle uzaktan çalışanlar, kalabalık şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler ve huzurlu bir yaşam arayan aileler için alternatif sunduğu ifade ediliyor.
KIRSALA DÖNÜŞ YENİDEN GÜNDEMDE
Avrupa’nın farklı bölgelerinde benzer demografik sorunlar yaşanırken, pandemi sonrası dönemde bazı kırsal yerleşimlerinsınırlı düzeyde de olsa göç almaya başladığı bildirildi.
Kamu kurumları kırsal konutların restorasyonu ve kiralanmasını desteklemek için çalışmalar yürütürken, çeşitli dernekler de köylerin altyapı ve bağlantı imkanlarını öne çıkaran tanıtım faaliyetleri sürdürüyor.
KÖYDE İŞ GÜCÜ AÇIĞI VAR
Bölgede ekonomi ağırlıklı olarak tarım, hayvancılık, badem ve zeytinyağı üretimi ile ormancılığa dayanıyor.
Ancak köyde nitelikli iş gücü eksikliği yaşanıyor.
Belediye başkanı Virgilio Anton; inşaat ustası, elektrikçi, su tesisatçısı gibi zanaatkarların yanı sıra yaşlı nüfusa yönelik bakım elemanlarına da ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.
ÇAĞRININ YAPILDIĞI ÜLKE BELLİ OLDU
Yeni sakinlerine ev ve iş imkanı sunmak isteyen köyün İspanya’da bulunduğu öğrenildi.
Çağrının yapıldığı yerin, Cuenca vilayetine bağlı Serrania Baja bölgesindeki Santa Cruz de Moya köyü olduğu belirtildi.