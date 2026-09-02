Belediye başkanı çağrı yaptı: Bu köye taşınana bedava hem ev hem iş fırsatı

EVLER DÜŞÜK MALİYETLE KİRALANABİLİYOR

Haberde yer alan bilgilere göre, atıl durumdaki evlerin düşük maliyetle kiralanması ya da restore edilmesi mümkün.

Bu durumun özellikle uzaktan çalışanlar, kalabalık şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler ve huzurlu bir yaşam arayan aileler için alternatif sunduğu ifade ediliyor.