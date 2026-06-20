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Kaynak: İHA

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde belediyeye alınan yeni makam aracı tartışma yarattı. Eleştirilerin odağındaki Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, araç alımına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kararın arkasında durdu.

Belediyenin daha önce kullandığı makam aracının hem model hem de marka bakımından çevredeki belediyelerin gerisinde kaldığını öne süren Yılmaz, ilçenin büyüklüğüne ve temsil ettiği makama uygun bir araç tercih edildiğini söyledi.

“EN DÜŞÜK MODELLİ ARAÇ BİZİMKİYDİ”

Kelkit’in bölgedeki en büyük ilçelerden biri olduğunu belirten Yılmaz, çeşitli toplantılarda diğer belediyelerin kullandığı araçlarla kendi makam aracını kıyasladığını ifade etti. Mevcut aracın yetersiz kaldığını savunan Yılmaz, kamuoyundaki eleştirilere tepki göstererek, ilçenin daha iyi bir makam aracını hak ettiğini dile getirdi.

Yeni alınan Audi A6’nın bazı çevrelerde iddia edildiği gibi 11 ila 15 milyon lira değerinde olmadığını belirten Yılmaz, aracın belediye bütçesi ve ihtiyaçları doğrultusunda temin edildiğini söyledi.

“BU ARAÇ ŞAHSİ DEĞİL, BELEDİYENİN”

Makam aracının kendisine ait olmadığını vurgulayan Yılmaz, söz konusu aracın Kelkit Belediyesi envanterine kayıtlı olduğunu belirtti. Araç alım sürecinin yasal prosedürlere uygun şekilde yürütüldüğünü ifade eden Yılmaz, yapılan tercihin ilçenin kurumsal temsiline katkı sağlayacağını savundu.