Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Belçika’nın Anvers şehrinin Linkeroever bölgesinde bulunan 10 katlı bir apartmanda yerel saatle 09.50 sıralarında yangın çıktı.

Anvers polisi sözcüsü Kim Bastiaens, Flaman kamu yayıncısı VRT’ye yaptığı açıklamada, yangında en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bastiaens, yangının binanın zemin katında başladığını ancak çıkış nedeninin henüz tespit edilemediğini belirtti.

Anvers İtfaiyesi, 200’den fazla kişinin yaşadığı binada tahliye çalışmalarının devam ettiğini ve yangının henüz kontrol altına alınamadığını duyurdu. İtfaiye sözcüsü Marie De Clercq, olay yerine 10’dan fazla itfaiye aracının sevk edildiğini ve müdahalenin sürdüğünü aktardı.

TIBBİ MÜDAHALE PLANI DEVREYE ALINDI

Yangının ardından, acil sağlık hizmetlerinin kapasitesini aşabilecek durumlarda uygulanan “Tıbbi Müdahale Planı” devreye sokuldu. Plan kapsamında bölgeye ek ambulanslar ve Kızılhaç ekipleri yönlendirilirken, yaralıların farklı hastanelere sevk edildiği bildirildi.

Belçika Başbakanı Bart De Wever, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenler için üzüntü duyduğunu ifade etti. De Wever, tahliye edilenlere destek mesajı verirken, müdahale eden ekiplere de teşekkür etti.