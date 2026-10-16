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Kaynak: Haber Merkezi

Belçika, Ukrayna’nın savunma gücünü artırmaya yönelik askeri desteği kapsamında bu yıl 10 F-16 savaş uçağını ülkeye gönderecek. Belçika Başbakanı Bart De Wever, teslimat takviminde F-35 uçaklarının gecikmesi nedeniyle aksama yaşandığını, ancak sevkiyatın önünü açacak gelişmelerin başladığını açıkladı.

De Wever, Brüksel’deki Avrupa Birliği (AB) Zirvesi sırasında düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile gerçekleştirdiği ikili temaslara ilişkin bilgi verdi. Görüşmenin ana gündemlerinden birinin Ukrayna’nın askeri gereksinimleri olduğunu belirten Belçika Başbakanı, F-35 teslimatlarının gecikmesinin F-16’ların gönderilmesini de etkilediğini söyledi. Yeni uçakların teslim alınmaya başlanmasıyla birlikte Ukrayna’ya F-16 sevkiyatının gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

Ukrayna’nın beklemeden kullanabileceği savaş uçaklarına ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken De Wever, F-16’ların Rusya tarafından kullanılan jet motorlu insansız hava araçlarına karşı savunmada etkili olabilecek az sayıdaki silah arasında yer aldığını dile getirdi.

BELÇİKA YAPIMI MÜHİMMATIN TEDARİKİ DE ELE ALINDI

Zelenskiy ile görüşmesinde yalnızca uçak teslimatlarının değil, bu uçaklarda kullanılacak mühimmatın temininin de gündeme geldiğini belirten De Wever, Belçika’nın bu alanda sağlayabileceği desteğin değerlendirildiğini aktardı. Olası tedarik seçenekleri arasında, Belçikalı savunma sanayisi şirketi FN Herstal’ın ürettiği mühimmatın da bulunduğunu ifade etti.

Görüşmede ayrıca Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu finansmanın nasıl karşılanabileceği konusu üzerinde duruldu. De Wever, Ukrayna’ya destek sağlamak amacıyla dondurulmuş Rus varlıklarından yararlanılması seçeneğine ilişkin ise açıklama yapmadı.

Söz konusu varlıkların önemli bir bölümü, Belçika merkezli menkul kıymet saklama ve takas kuruluşu Euroclear’da tutuluyor. Belçika yönetimi, daha önce bu kaynakların Ukrayna’ya verilecek bir tazminat kredisinin finansmanında kullanılmasına, doğurabileceği hukuki ve mali riskleri gerekçe göstererek itiraz etmişti.