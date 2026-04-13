Anneleen Van Bossuyt, artan sığınma başvurularına karşı “caydırıcılık mesajı” vermek amacıyla Democratic Republic of the Congo’yu ziyaret ediyor.

Belga’nın haberine göre Belçika’nın İltica ve Göçten Sorumlu Bakanı Van Bossuyt, ziyaret kapsamında hem Kongolu yetkililerle görüşmeler yapacak hem de kamuoyuna doğrudan mesaj verecek.

“İLTİCA SİSTEMİ EKONOMİK AVANTAJ İÇİN DEĞİL”

Van Bossuyt, Belçika’ya yapılan sığınma başvurularındaki artışın büyük bölümünün ekonomik nedenlerden kaynaklandığını savundu.

Bakan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İltica sistemi ekonomik avantaj arayanlar için değildir. Bu gerekçeyle başvuranlara koruma sağlanmayacaktır.”

TURİST VİZESİ VE SAHTE BELGE İDDİASI

Belçikalı bakan, bazı Kongolu vatandaşların turist vizesiyle Belçika’ya giriş yaptıktan sonra iltica başvurusunda bulunduğunu ileri sürdü.

Van Bossuyt ayrıca, başvuru süreçlerinde sahte belge kullanımının da yaygın olduğunu iddia ederek vize prosedürlerinin kötüye kullanıldığını savundu.

Ziyaret kapsamında Belçika’nın mesajının daha geniş kitlelere ulaşması için:

-Kongolu yetkililerle resmi görüşmeler yapılması

-Yerel ve uluslararası medya ile temas kurulması

-Çevrim içi bir caydırıcılık kampanyası yürütülmesi planlanıyor.

BAŞVURULARDA ÜST SIRALARDA

Belgium’a yapılan iltica başvurularında Afghanistan ve Palestine’in ardından Kongo Demokratik Cumhuriyeti ilk sıralarda yer alıyor.

Yetkililer, başvuruların önemli bölümünün çatışmaların yoğun olduğu doğu bölgelerinden değil, ülkenin başkenti Kinshasa’dan geldiğine dikkat çekiyor.

BELÇİKA’DA GÖÇ TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Son yıllarda artan düzensiz göç ve iltica başvuruları, Belçika’da barınma ve kapasite sorunlarını gündeme taşıdı.

Özellikle başkent Brussels’te sığınmacı kabul merkezlerinin doluluk oranlarının yükselmesi nedeniyle zaman zaman sokakta kalan sığınmacılar kamuoyunda tartışmalara yol açıyor.

Federal hükümet, başvuruların daha hızlı değerlendirilmesi ve geri dönüşlerin artırılması için yeni önlemler üzerinde çalışırken, bazı siyasi partiler ise daha sıkı göç politikaları uygulanmasını talep ediyor.

Belçika yönetimi, caydırıcılık politikaları ve uluslararası iş birlikleriyle ülkeye yönelen göç baskısını azaltmayı hedefliyor.