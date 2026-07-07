Belçika’dan ABD’ye 4 gollü gönderme: “Trump şimdi kimi arayacaksın?"

Belçika maça hızlı başladı

Seattle’daki Lumen Field Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Belçika, 9. dakikada Charles De Ketelaere’nin golüyle öne geçti. ABD, 31. dakikada Tilman ile eşitliği yakaladı.

Ancak Belçika, 33. dakikada De Ketelaere’nin bir kez daha sahneye çıkmasıyla soyunma odasına 2-1 önde gitti.