2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu’nda ABD ile Belçika karşı karşıya geldi. Mücadele öncesinde ABD Başkanı Donald Trump’ın FIFA Başkanı Gianni Infantino’yu arayarak Falorin Balogun’un cezasını kaldırtması büyük tartışma yaratmıştı.
Belçika’dan ABD’ye 4 gollü gönderme: “Trump şimdi kimi arayacaksın?"
2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu’nda ABD ile Belçika karşı karşıya geldi. Mücadele öncesinde ABD Başkanı Donald Trump’ın FIFA Başkanı Gianni Infantino’yu arayarak Falorin Balogun’un cezasını kaldırtması büyük tartışma yaratmıştı.Kaynak: Diğer
Belçika maça hızlı başladı
Seattle’daki Lumen Field Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Belçika, 9. dakikada Charles De Ketelaere’nin golüyle öne geçti. ABD, 31. dakikada Tilman ile eşitliği yakaladı.
Ancak Belçika, 33. dakikada De Ketelaere’nin bir kez daha sahneye çıkmasıyla soyunma odasına 2-1 önde gitti.
Fark ikinci yarıda açıldı
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Belçika, 57. dakikada Vanaken ile farkı ikiye çıkardı. Mücadelenin son golü ise 67. dakikada oyuna giren Romelu Lukaku’dan geldi.
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Lukaku’dan Trump göndermesi
Karşılaşmada takımının dördüncü golünü atan Lukaku, gol sevincinde Donald Trump’ın mitinglerde yaptığı dansı taklit ederek dikkat çeken bir göndermede bulundu.
Belçika basını Trump’ı unutmadı
Maçın ardından Belçika ve Avrupa basınında ABD’ye yönelik göndermeler öne çıktı.
Sporza, “Güle güle ABD” başlığıyla verdiği haberinde, “Adaleti kendileri sağladılar. Trump şimdi de Belçika ürünlerine yüzde 100 ithalat vergisi getirir.” ifadelerini kullandı.
“Trump’ın telefonu bile yetmedi”
Marca ise karşılaşmayı, “Trump Belçika’ya yeni vergi getirecek” sözleriyle yorumladı. Haberde, “Trump’ın tek bir telefon görüşmesi bile Belçika’da olanları değiştiremez.” değerlendirmesi yapıldı.
“Şimdi kimi arayacaksın Donald?”
Belçika basınından Nieuwsblad ise “Şimdi kimi arayacaksın Donald?” başlığıyla ABD’nin elenmesini manşetine taşıdı.
Haberde, Belçika’nın galibiyetiyle hem ABD’nin hem de Trump-Infantino hattında yaşanan tartışmanın ağır bir yenilgi aldığı yorumuna yer verildi.
“Onların Trump’ı, bizim Kral Charles’ımız var”
DHNet ise mücadeleyi, “Onların Başkan Trump’ı, bizim Kral Charles’ımız var” ifadeleriyle yorumladı. Haberde, maçın sonunda siyasetin geri planda kaldığı ve sahada futbolun belirleyici olduğu vurgulandı.