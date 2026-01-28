Belçika’nın doğusunda, Almanya sınırına birkaç kilometre uzaklıkta bulunan küçük Faymonville köyü, Avrupa’nın en sıra dışı yerleşimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Köyün ilginç yanı, nüfusunun tamamı Belçikalı olmasına rağmen halkın yüzyıllardır Türk olarak anılması.

Faymonville’de yaşayanların hiçbiri etnik olarak Türk değil ve Türkiye’den göç etmiş bir topluluk da bulunmuyor. Ancak köy, tarih boyunca Les Turcs (Türkler) lakabıyla tanınmış ve bu isim zamanla köyün kimliğine dönüşmüş durumda.

Bu ilginç hikâyenin kökeni Orta Çağ dönemine dayanıyor. Rivayetlere göre Faymonville halkı, Haçlı Seferleri sırasında çevredeki köylerin aksine savaş için asker ve destek göndermeyi reddetti. Bu tavır, komşu yerleşimler tarafından alaycı bir şekilde Türk olarak nitelendirilmelerine yol açtı. Başka bir anlatıma göre ise köy halkı, kilisenin Osmanlı’ya karşı savaş için topladığı vergiyi ödemeyi kabul etmedi ve bu yüzden dışlandı.

Başlangıçta bir hakaret olarak kullanılan bu lakap, Faymonville halkı tarafından zamanla benimsenerek bir gurur sembolüne dönüştü. Bugün köyde Türk bayrakları, hilal-yıldızlı semboller ve bu kimliği hatırlatan çeşitli detaylar görmek mümkün.

Faymonville’de bu hikaye her yıl düzenlenen geleneksel festival ve karnavallarla yaşatılıyor. Köy, kutlamalar sırasında kırmızı-beyaza bürünürken, Türk köyü efsanesi de Avrupa’nın ortasında dikkat çekici bir kültürel miras örneği olarak varlığını sürdürüyor.