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Avrupa'yı etkisi altına alan küresel iklim krizinin yıkıcı etkileri bu kez Belçika’da tarihi bir trajediye sahne oldu. Belçika Federal Halk Sağlığı Enstitüsü (Sciensano) tarafından açıklanan resmi veriler, ülkede haziran ortasından temmuz başına kadar süren aşırı sıcakların faturasının ne kadar ağır olduğunu gözler önüne serdi. Rapora göre, sıcak hava dalgası döneminde ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı, normal yıllardaki ortalamaya göre tam 1747 kişi daha arttı. Bu ürkütücü veri, enstitünün kayıt tutmaya başladığı 2000 yılından bu yana oransal ve sayısal olarak en yüksek "sıcaklık kaynaklı ölüm artışı" olarak tarihe geçti.

ÖLÜM ORANLARI YÜZDE 47,8 ARTTI: EN AĞIR DARBEYİ VALON BÖLGESİ ALDI

Sciensano’nun paylaştığı istatistiklere göre, söz konusu sıcaklık periyodunda genel ölüm oranı normal dönem beklentilerine kıyasla ortalama yüzde 47,8 yükseldi. Ülkenin federal bölgeleri incelendiğinde ise trajedinin boyutu bölgesel olarak çok daha çarpıcı bir hal aldı:

Valon Bölgesi: Ölüm oranlarında yüzde 76 ile ülkedeki en dramatik artışın yaşandığı yer oldu.

Brüksel Başkent Bölgesi: Merkezde ölüm oranlarındaki artış yüzde 60,9 olarak hesaplandı.

Flaman Bölgesi: Diğer bölgelere kıyasla daha düşük kalsa da ölüm oranı yüzde 31,4 arttı.

27 HAZİRAN EN KANLI GÜN OLARAK KAYDA GEÇTİ

Sıcak hava dalgasının zirve yaptığı ve termometrelerin ölüm saçtığı gün 27 Haziran Cumartesi oldu. Bu tek bir günde, ölüm oranı normal bir güne göre yüzde 146,5 artış gösterdi ve sadece 24 saat içinde normalin dışında 641 kişi yaşamını yitirdi. Benzer şekilde sonraki gün olan 28 Haziran'da da yüksek can kayıpları (632 ölüm) devam etti.

"SADECE YAŞLILARI DEĞİL, HERKESİ ETKİLİYOR"

Halk sağlığı uzmanları, bu felaketin sadece kronik rahatsızlığı olan yaşlı nüfusu etkilemediğine, genç ve orta yaş grubunu da ciddi şekilde vurduğuna dikkat çekti. 65 yaş altındaki aktif nüfusta ölüm oranı yüzde 61,3 artış gösterirken, bu grupta fazladan 280 kişi hayatını kaybetti. Sciensano yetkilileri raporlarında, "Bu durum, aşırı sıcakların etkilerinin hiçbir yaş ayrımı olmaksızın herkesi doğrudan tehdit edebileceğini net bir şekilde gösteriyor" uyarısında bulundu.

ÖLÜMCÜL REÇETE: UZUN SÜRE, YÜKSEK ISI VE OZON SEVİYESİ

Enstitü, 2000 yılından bu yana yaşanan en "istisnai ve şiddetli" olarak tanımladığı bu afet dalgasının neden bu kadar ölümcül olduğunu üç temel faktörün birleşmesine bağladı:

-Sıcaklıkların kesintisiz olarak çok uzun sürmesi.

-Gündüz ve gece sıcaklıklarının günlerce rekor seviyelerde kalması.

-Hava kirliliğiyle birlikte atmosferdeki ozon konsantrasyonunun (seviyesinin) solunumu zorlaştıracak derecede artması.

Uzmanlar, iklim değişikliğinin bu tür ekstrem hava olaylarının sıklığını artırdığını belirterek, Avrupa kentlerinin acilen yüksek sıcaklıklara karşı altyapısal önlemler alması gerektiğinin altını çiziyor.