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Belçika, yol güvenliğini artırmak amacıyla genç sürücülerin yüksek performanslı araçları kullanmasına kısıtlama getirme ihtimalini değerlendiriyor. Bu doğrultuda analiz sürecini başlatan federal hükümet, Fransa ve İtalya'daki benzer uygulamaları da tartışmalar için örnek gösteriyor. Ülke basınında yer alan haberlere göre, Belçika Mobilite, İklim ve Çevre Geçişi Bakanı Jean-Luc Crucke, acemi sürücülerin güçlü araçlara erişiminin yasaklanması konusunda bir tartışma başlatmanın meşru olduğunu belirtti.

'HEDEF YOL GÜVENLİĞİ'

Odatv'de yer alan habere göre, Crucke, böyle bir önlemin olası sonuçlarını değerlendirmek için analiz yapılacağını söyleyerek, hedeflerinin yol güvenliğini artırmak olduğunu belirtti.

Trafik güvenliği alanında uzmanlaşan Vias Enstitüsünden yapılan açıklamada, 2025'te 25 yaşın altındaki 4 bin 600'den fazla sürücünün trafik kazalarına karıştığına işaret edilerek enstitünün genç sürücülerin yüksek performanslı araçların direksiyonuna geçmelerini önlemek için "en uygun yaklaşımı" analiz edeceği söylendi.

Fransız Parlamentosu, temmuz sonunda yeni ehliyet alan kişilerin 3 yıl boyunca yüksek performanslı araçları sürmesini engellemeyi öngören yasa tasarısını onaylamıştı.

İtalya'da da yeni sürücülerin yüksek performanslı araçları kullanması mevcut yasalarla sınırlandırılıyor.