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Kaynak: AA

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI), haziran ayındaki 12 günlük rekor sıcak hava dalgasının ardından yılın ikinci resmi sıcak hava dalgasının etkili olduğunu ifade etti.

Yapılan açıklamaya göre; ülke genelinde etkisini sürdüren yeni sıcak hava dalgası nedeniyle sarı alarmın pazar gününe kadar devam edeceği açıklandı.

Hava sıcaklıklarının hafta boyunca kademeli olarak artarak perşembe gününden itibaren ülkenin birçok bölgesinde 30 derecenin üzerine çıkması ön görülüyor.

Brüksel'de hafta başında 30 derece civarında seyreden sıcaklıkların hafta sonuna doğru 34 dereceye kadar yükselmesi tahmin ediliyor.

Mevcut tahminlere göre sıcak hava dalgasının gelecek haftanın ortalarına kadar etkili olabileceği belirtiliyor.

Sarı alarm kapsamında vatandaşlara bol sıvı tüketmeleri, özellikle yaşlılar ve hassas grupların doğrudan güneş altında uzun süre kalmaktan kaçınmaları konusunda uzmanlar görüş bildiriyor.

Sıcaklığın 35 derecenin üzerine çıkması halinde uyarı seviyesi turuncu seviyeye gelecek.

Haziran ayının sonlarında yaşanan ilk sıcak hava dalgası 12 gün kadar sürerken, Uccle'deki resmi ölçüm istasyonunda 26 Haziran'da 35,3 derece ile rekor sıcaklık kaydedilmişti. Limburg ve Liege illeri için nadir görülen kırmızı alarm duyurulmuştu.

Aşırı sıcaklar nedeniyle ülkede 1222 fazladan ölüm kaydedilmiş, çok sayıda günlük sıcaklık rekoru kırılmış ve çeşitli etkinlikler güvenlik gerekçesiyle iptal edilmişti.